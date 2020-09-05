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    白宮清查政府涉中資金 專家分析：為對中政策做準備

    美國白宮要求聯邦政府各部門，21日前提交任何有關支持或直接、間接對抗中國影響力和商業行為的資金細節。（彭博）

    美國白宮要求聯邦政府各部門，21日前提交任何有關支持或直接、間接對抗中國影響力和商業行為的資金細節。（彭博）

    2020-09-05 10:20:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮要求聯邦政府各部門，21日前提交任何有關支持或直接、間接對抗中國影響力和商業行為的資金細節。專家認為，這凸顯出中國是美國政府最優先議題，為制訂更加協調連貫的對中政策做準備。

    《路透》4日報導，白宮行政管理暨預算辦公室（OMB）日期註為8月27日的文件「與中國的戰略競爭剖析」，指示各單位提交「聯邦資金用於支援或支持，或者直接、間接對抗中國不公平競爭、惡意活動和在全球影響力的細節資料」，文件稱這些資料將用於「提供決策者」了解美國政府涉及中國的開支，並未進一步說明如何使用。

    《美國之音》報導，蘭德公司國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）對此指出，此舉凸顯中國是美國的最優先議題，目的可能是讓各部門更加協調，為了對中國政策做準備，他認為在疫情期間，美國政府最重要的是把預算花在刀口上，因此這個命令可能是要加強政府部門間應對中國的有效性。

    報導指出，中國問題專家章家敦（Gordon Chang）則表示，在目前的美中關係下，有很多支持中國的項目，現在並不合適。哈德遜研究所高級研究員、退役美國空軍準將斯伯丁（Robert Spalding）分析，這是為了確保美國政府沒有援助中共，所做的一切都與美國國家利益相符。

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