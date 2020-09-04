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    白宮大清查政府所有涉中資金 疑為進一步抗中行動鋪路

    美國與中國國旗。（路透檔案照）

    美國與中國國旗。（路透檔案照）

    2020-09-04 22:37:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與中國緊張關係持續惡化之際，白宮要求聯邦政府各部門，21日前提交任何有關支持或直接、間接對抗中國影響力和商業行為的資金細節。美國政府此舉可能是在為對中國採取更多行動鋪路。

    「路透」4日獨家報導，白宮行政管理暨預算辦公室（OMB）日期註為8月27日的文件「與中國的戰略競爭剖析」，指示各單位提交「聯邦資金用於支援或支持，或者直接、間接對抗中國不公平競爭、惡意活動和在全球影響力的細節資料」；文件中只說這些資料將用於「提供決策者」了解美國政府涉及中國的開支，並未進一步說明如何使用。

    這份備忘錄特別指出，列出用於「對抗不符合美國利益的中國惡意影響力或行為」之政府資金，如對抗「一帶一路倡議」、提供軍方活動、軍備和基礎設施資金，以及對抗中國在第五代行動通訊技術（5G）、無線通訊、半導體、人工智慧、機器學習、量子運算、網路安全、自動化和電動車、生物科技和太空等科技能力，以及衛生部、國家衛生研究院涉及中國的計畫資金；也要求檢視「美中乾淨能源研究中心」（CERC）等受到美國政府專家、資金協助的雙邊合作計畫。當中有的計畫可追溯10年以前。

    白宮在指示中說，要求檢視「對中國國內生產總值（GDP）或政府、軍事單位技術實力、國營商業或工業實體、職能直接受中國政府領導階層指揮之實體」有整體貢獻之開支。

    路透指出，在美中關係持續惡化之際，白宮這項要求，有可能為針對中國祭出更多行動鋪路。OMB發言人證實此事，表示此舉是要「確保美國強盛，並且處於強而有力位置因應像中國這樣的對手國家」。

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