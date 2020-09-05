東地中海劍拔弩張 土耳其希臘隔空叫陣

2020-09-05 01:51:01

〔中央社〕土耳其和希臘因為東地中海海上邊界齟齬導致緊張升溫，北大西洋公約組織斡旋的會商一波三折。兩國政治領袖隔空叫陣，雙方繼續陷入口水戰。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天表示，等土耳其停止挑釁，雅典才會跟安卡拉協商解決爭端。

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土、希對東地中海油氣資源的主張重疊，雙方常有齟齬。土耳其週期性地派鑽探船開赴賽普勒斯外海探勘，導致與希臘爭議多年。

希臘和埃及上個月達成劃設專屬經濟海域的協議後，土耳其派遣地質考察船赴爭議海域進行探勘，導致土、希口水戰升溫。土耳其主張上述希、埃協議侵犯其大陸棚的主權。

半島電視台（Al Jazeera）報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪雅典，米佐塔基斯今天於接見期間表示：「（我國）可以並且想要根據國際法探討愛琴海、東地中海劃界事宜，不過不會在蒙受威脅的情況下。」

他強調：「等挑釁停下來，將會開始討論。」

土、希緊張升溫，希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）今天前往紐約，將與聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就此會商。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天則表示，希、土兩個NATO會員國間的技術性會商已經展開，但是針對如何避免在東地中海意外起衝突，雙方尚未達成協議。

土、希各一艘護衛艦8月在能源藏量豐富的東地中海爭議海域輕微碰撞，導致兩個NATO成員劍拔弩張。

史托騰柏格昨天宣布，兩國領導人「同意在NATO設定的機制下，就如何化解軍事衝突、降低事故風險，展開技術性會談」。

不過希臘稍後表示，雅典沒有同意進行技術性會談，強調史托騰柏格的說法「與事實不合」。

土耳其今天指控希臘不但不想進行協商，還說謊抵賴已經同意願參加NATO斡旋的協商。外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天表示，NATO倡議會談降低緊張，安卡拉已經接受，但希臘拒絕此一不設條件的協商。

他說：「希臘否認北約秘書長史托騰柏格（的聲明），但說謊的不是北約秘書長，而是希臘自己。」（編輯：徐睿承）

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