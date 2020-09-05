為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東地中海劍拔弩張 土耳其希臘隔空叫陣

    2020-09-05 01:51:01

    〔中央社〕土耳其和希臘因為東地中海海上邊界齟齬導致緊張升溫，北大西洋公約組織斡旋的會商一波三折。兩國政治領袖隔空叫陣，雙方繼續陷入口水戰。

    希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天表示，等土耳其停止挑釁，雅典才會跟安卡拉協商解決爭端。

    土、希對東地中海油氣資源的主張重疊，雙方常有齟齬。土耳其週期性地派鑽探船開赴賽普勒斯外海探勘，導致與希臘爭議多年。

    希臘和埃及上個月達成劃設專屬經濟海域的協議後，土耳其派遣地質考察船赴爭議海域進行探勘，導致土、希口水戰升溫。土耳其主張上述希、埃協議侵犯其大陸棚的主權。

    半島電視台（Al Jazeera）報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪雅典，米佐塔基斯今天於接見期間表示：「（我國）可以並且想要根據國際法探討愛琴海、東地中海劃界事宜，不過不會在蒙受威脅的情況下。」

    他強調：「等挑釁停下來，將會開始討論。」

    土、希緊張升溫，希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）今天前往紐約，將與聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就此會商。

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天則表示，希、土兩個NATO會員國間的技術性會商已經展開，但是針對如何避免在東地中海意外起衝突，雙方尚未達成協議。

    土、希各一艘護衛艦8月在能源藏量豐富的東地中海爭議海域輕微碰撞，導致兩個NATO成員劍拔弩張。

    史托騰柏格昨天宣布，兩國領導人「同意在NATO設定的機制下，就如何化解軍事衝突、降低事故風險，展開技術性會談」。

    不過希臘稍後表示，雅典沒有同意進行技術性會談，強調史托騰柏格的說法「與事實不合」。

    土耳其今天指控希臘不但不想進行協商，還說謊抵賴已經同意願參加NATO斡旋的協商。外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天表示，NATO倡議會談降低緊張，安卡拉已經接受，但希臘拒絕此一不設條件的協商。

    他說：「希臘否認北約秘書長史托騰柏格（的聲明），但說謊的不是北約秘書長，而是希臘自己。」（編輯：徐睿承）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-09-04 06:20

    典型豬瘟疫情難撲滅 日本正式列入疫區

    2020-09-04 06:10

    德國公寓驚見5兒童屍體 疑遭27歲母殺害

    2020-09-04 06:32

    金正恩的新武器？美研判北韓將展示固態燃料洲際飛彈

    2020-09-04 05:30

    反制中國 德公布新印太戰略

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播