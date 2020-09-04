中國報復捷克？分析：中對捷經濟影響力太小 恐反遭圍剿

蔡英文總統3日致贈捷克參議長木雕製作的「台灣3D立體地圖」。（法新社）

2020-09-04 22:13:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊4日結束6天訪台行程，與台灣政商界交流成果豐碩，但可能招致中國報復。《美國之音》（VOA）4日引述分析指出，中國對捷克的經濟影響力甚微，即使祭出制裁，也將是象徵意義大於實際衝擊，且還可能遭到部分歐洲國家圍剿，傷人亦傷己。

曾因棄北京改與台北締結姊妹市關係，而遭到中國報復的布拉格市長賀吉普，引述捷克分析師指出，中國對捷克的經濟貢獻僅佔捷克GDP的1％，其中捷克對中國出口額佔整體不到1.5％，且2017年開始逐年下降，且中國承諾捷克的商機也一再跳票，中資僅佔外國直接投資的0.42％，且大多是收購足球俱樂部、媒體的股份，無助於增加就業機會，擴大投資的可能性也不高。

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以2019年為例，捷克對中國的出口額僅25億美元，年減4.5％，但捷克對中國的進口額高達268億美元，年增3％，貿易逆差高達243億美元。這種情況與美中貿易戰相同，若要經濟制裁，捷克可反擊的籌碼比中國多。

曾任職於捷克總統辦公室的美國智庫「美國企業研究所」學者羅和（Dalibor Rohac），3日則在《華盛頓郵報》撰文指出，相較中國經常口惠不實，台企投入於捷克製造業的金額，是中國的14倍之多。

布拉格經濟大學的國際關係副教授加利克（Jeremy Garlick）指出，中國外交部長王毅要捷克「付出沉重代價」，僅是虛張聲勢，「中國怕更多國家與台灣來往、建立關係，所以才會像開口咬人前的狗，狂吠聲比咬勁還嚇人。」

帕拉茨基大學中歐學院亞洲研究中心主任杜瑞奇（Richard Turcsanyi）則認為，王毅的「代價說」具有「內銷」作用，也就是「說給中國人聽的」。他推測，捷中外交關係將進入很長的「冷凍期」，雙方交流可能暫停，派駐中國的捷克大使可能不受歡迎，捷克對中國的出口也可能受創，但對捷克整體經濟衝擊並不大。

以瑞典頒發諾貝爾和平獎給劉曉波，結果與中國外交關係冷凍6年為例，當時瑞典鮭魚外銷中國受到制裁，但對瑞典整體影響不大。

至於若中國中斷直航、祭出觀光禁令、禁銷捷克啤酒，捷客人可能一笑置之，因為捷中直航運量早已疲軟，布拉格過去5年更打算限制觀光客人數，中國人不去，才是正中布拉格下懷。捷克啤酒更是不缺中國市場，一旦遭禁將是懲罰中國人。

2位學者更警告，在美中對抗、中國需要歐洲支持的情勢下，中國若報復捷克，可能不只惹惱捷克人，還有部分歐洲國家，「歐洲民意對中國漸趨不利，中國人在歐洲的影響力如今已很弱，因為歐洲人都覺得中國太強硬、太自以為是了。」

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