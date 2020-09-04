捷克看清中國真面目！ 華郵：韋德齊訪台給歐洲上一課

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台。（資料照）

2020-09-04 10:48:08

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，遭中國外長王毅威脅「挑戰一中必付沉重代價」，王毅言論一出不僅捷克外交部反擊，也引發斯洛伐克、德國、法國、歐盟與美國等國強烈反對。《華盛頓郵報》分析，捷克已看清中國真面目，對中國由過去的利益導向轉為價值導向，給其他歐洲國家上了一課。

《華盛頓郵報》（The Washington Post） 3日刊登華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者羅和（Dalibor Roháč）撰寫的評論，他指韋德齊這次訪台之旅是中捷關係的一次大轉變，現任總統齊曼（Milos Zeman）訪問過中國5次，2016年中國國家主席習近平訪問捷克時，齊曼以有史以來最高規格接待；這與已故的捷克首任總統哈維爾（Vaclav Havel）形成強烈對比，哈維爾過去與西藏達賴喇嘛交往頻繁，這讓中國官員非常生氣。

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文章指出，捷克反中人士過去點出中國糟糕的人權記錄，卻被務實派長期批評過於天真。捷克務實派認為，高道德標準不該成為中國投資與雙邊貿易發展的障礙。中國華信能源（CEFC）總裁葉簡明甚至被任命為齊曼的經濟顧問。

羅和表示，然而中國承諾的豐富商業機會未能實現，華信能源雖然對足球俱樂部和啤酒廠進行重大投資，但僅台灣公司在捷克製造業的投資就比中國多14倍，「事實證明，天真的人不是那些哈維爾中國原則的追隨者，而是那些相信中國承諾的人。」

文章提到，葉簡明2018年在中國失勢後，開始削弱齊曼周圍的商業利益網絡，捷克輿論也開始對中國有所批評。根據2019年11月進行的民調顯示，中國在捷克人受歡迎程度落後於歐盟成員國、美國、土耳其，甚至比俄羅斯更差。另外有民調指出，71%的捷克人將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傳播歸咎於中國隱匿疫情。

羅和強調，捷克已經證明，對中國採取以道德規範、價值為基礎來應付中國的代價，要比歐洲其他國家目前在「夥伴」與「制度性競爭對手」之間游移的代價小得多，「捷克人正在醒來，歐洲其國家要花多久時間才能醒來？」

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