捷克遭恐嚇 外媒籲西方國家團結挺台「中國制裁反陷孤立」

捷克參議院議長韋德齊（見圖）率團訪問台灣。（記者塗建榮攝）

2020-09-04 00:20:15

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）近日率團訪問台灣，引起國際社會的關注，北京當局也激烈痛斥韋德齊「越過紅線」，中國外交部長王毅甚至還在訪歐途中出言恐嚇捷克政府，引起歐洲諸國以及歐盟譁然；對此英國《金融時報》（Financial Times，FT）在9月2日刊出社論，強調西方民主國家若要幫助台灣，就是「數十個國家一起升級對台灣的外交互動」，這樣如果中國意圖制裁這些國家，「反而使自己陷入孤立」。

根據《金融時報》這篇題為「西方民主國家如何幫助台灣」的社論指出，雖然捷克參議院議長韋德齊通常不會與美國總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）相提並論，但歐洲一位高級官員出訪台灣仍是相當罕見，他用中文向台灣立法委員說「我是台灣人」，卻反映出西方國家對於中國打壓台灣的反對日益加強。

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中國近年來一直加強自身的擴張並對鄰國做出侵略行為，諸如中印衝突、對南海蠶食鯨吞、在香港強推《港版國安法》並破壞一國兩制，也屢屢派遣軍艦以及戰機越界挑釁台灣等等；儘管中國很敏感，但西方國家應該支持這個擺脫專制政體30多年，如今已是個擁有2400萬人、充滿活力的民主國家，台灣的科技業是全球供應鏈的中流砥柱，距離全球20大經濟體僅一步之遙，且在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫工作成績斐然，這些成就都足以與世界分享。

雖然大多數國家都沒有承認台灣是個國家，選擇接受中國的「一中政策」，然而所謂的「一中政策」只代表該國「認知」（acknowledge）北京當局視台灣為中國的一部分，並不代表「承認」（recognize）北京當局對台灣主權的主張，民主國家須以微妙的平衡、在不引起中國人報復的情況下向台灣提供支持。

《金融時報》指出，可以效法美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與韋德齊的做法，「如果數十個國家同時升級對台灣的外交互動，中國若祭出制裁手段反而會使自己陷入孤立」，西方國家也可藉此反擊來自中國的恐嚇，「西方國家應鼓勵台灣人參加國際組織，並反對中國的抗議」；從台灣過去曾擔任世界衛生組織（WTO）觀察員長達8年的經驗來看，「這種做法是靈活且彈性的，可以被其他國際組織所學習」，另外從公共衛生、科技產業鏈到網路安全等非政府論壇，也應該歡迎台灣加入。

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