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    解放軍有野心攻佔台灣？ 美軍高層：美國將介入確保對中國不利

    美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）。（路透資料照）

    美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）。（路透資料照）

    2020-09-02 14:38:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部1日公布2020年中國軍力報告，揭露中國解放軍侵略台灣的作戰方式，美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）表示，如果中國有野心攻佔台灣，美國將會介入幫助確保不對中國有利。

    美國國防部負責中國事務的副助理部長施燦德1日在美國公共企業研究院（American Enterprise Institute，簡稱AEI）舉行線上記者會，主持人比較去年的軍力報告，顯示台灣與中國的軍力失衡狀況持續擴大。對此，施燦德指出，美國對台灣的政策沒有改變，國務院日前也重申對這項政策保持一致，美方也已向中國和國際社會傳達這項訊息，有必要就此政策內容持續進行有效交流。

    針對兩岸軍力持續擴大，施燦德表示，最好詢問台灣當局的看法，美方的觀點是要隨時做好準備，聽命於美國總統的指揮，而最糟糕的情況下是衝突，但沒有人想走到那一步。

    對於中國是否有入侵台灣能力，以及是否有足夠的兩棲登陸能力？施燦德指出，「我確實知道，中國有野心擁有完整的軍備，並根據自身的情況來改變局勢。那就是我們介入的時機，這是為了確保情況不會對中國有利。」

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