為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    梅莎肆虐日本沖繩 超過3萬戶停電、4人受傷

    沖繩受颱風侵襲示意圖，圖為2018年畫面。（法新社）

    沖繩受颱風侵襲示意圖，圖為2018年畫面。（法新社）

    2020-09-01 08:01:22

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風梅莎正在逼近日本沖繩地區，並造成4人受傷、31450處停電的災情。

    《NHK》報導，日本時間今天上午8時，梅莎颱風正在接近沖繩本島地區，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺。報導指出，梅莎颱風已經造成全縣停電31450處，沖繩電力公司將在颱風減緩後進行修復工作。此外根據沖繩消防局的統計，截至今天上午7時，有4人因為颱風而受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    颱風巴威釀禍？日本漁船返港時失聯 當局研判恐遇難
    2020-08-23 17:05

    颱風巴威釀禍？日本漁船返港時失聯 當局研判恐遇難
    武漢肺炎》大阪府重症患者激增 恐陷病床用盡「醫療崩壞」局面
    2020-08-18 10:15

    武漢肺炎》大阪府重症患者激增 恐陷病床用盡「醫療崩壞」局面
    武漢肺炎》日本沖繩疫情告急 求助中央支援50護理師
    2020-08-16 23:30

    武漢肺炎》日本沖繩疫情告急 求助中央支援50護理師
    武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半
    2020-08-09 19:17

    武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半
    國際今日熱門
    2020-08-31 09:27

    挪威地下掩體狂歡趴 25人一氧化碳中毒

    2020-08-31 10:50

    威廉哈利重修舊好 宣布為亡母黛妃立紀念雕像

    2020-08-31 10:20

    軍情動態》俄軍逾50艘軍艦在白令海軍演 俄海軍總司令：有史以來最大

    2020-08-31 09:47

    捷克團訪台交流 中國外長王毅氣炸：與14億中國人民為敵

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播