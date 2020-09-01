梅莎肆虐日本沖繩 超過3萬戶停電、4人受傷

沖繩受颱風侵襲示意圖，圖為2018年畫面。（法新社）

2020-09-01 08:01:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風梅莎正在逼近日本沖繩地區，並造成4人受傷、31450處停電的災情。

《NHK》報導，日本時間今天上午8時，梅莎颱風正在接近沖繩本島地區，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺。報導指出，梅莎颱風已經造成全縣停電31450處，沖繩電力公司將在颱風減緩後進行修復工作。此外根據沖繩消防局的統計，截至今天上午7時，有4人因為颱風而受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法