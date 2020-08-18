武漢肺炎》大阪府重症患者激增 恐陷病床用盡「醫療崩壞」局面

圖為大阪府一處醫院前，醫護人員坐鎮武漢肺炎疑似病徵諮詢櫃檯情況。（法新社）

2020-08-18 10:15:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響全球，日本境內仍受疫情衝擊；除東京都，大阪府疫情也快速惡化，據統計，大阪府內重症患者數量急速增加，截至目前府內共有70名重症患者，僅約半月時間便較1日的20名高出3倍以上，同時也高於其他地區；府內醫療體系中，目前已有近4成重症病床正在使用中，但擴充重症病床數一事存在限制。若病床不夠用，恐陷入「醫療崩壞」局面，對此，大阪府官方近期將對此舉行對策會議。

根據《讀賣新聞》報導，大阪府17日重症患者已達70名，較3至4月間疫情巔峰時期的65名更多。對此，大阪府官方指出「重症患者是大阪疫情現況中最重要的課題」，其中，醫院、養老院等年長者養護設施的集體感染案影響擴大為大阪府做出此判斷的重要因素之一。

請繼續往下閱讀...

6月中旬以來的第2波疫情中，原先年輕人佔確診病例多數，但自7月下旬起，共有3處養護設施爆發集體感染，8月時，爆發集體感染的養護設施則再增9處；共計12處設施供159人感染，較今年春天的第1波病例數更高。除此之外，還有4間醫院爆發群聚感染，相關病例數累計達82人。

觀察大阪府第1波病例狀況，死者86人中，70歲以上的患者佔8成，感染途徑以「院內感染」佔45%，對此，大阪府曾表態「養護設施和院內感染和死亡病例數增加有直接關連」，呼籲相關機構做好防疫工作。

《讀賣新聞》報導指出，大阪府未來可能面對病床不足、無法給予病患足夠治療的「醫療崩壞」隱憂；觀察17日大阪府重症病床使用狀況，目前使用率已達37.2%，較醫療體系已陷入緊張狀態的沖繩縣61.3%低，但較確診病例數最多的東京都27%高。

大阪府的保留重症病床計188床，針對病房使用狀況，大阪府也給予府內獨立標準，將「重症病床使用率70%」列為「非常事態」的基準；儘管目前使用率仍尚有餘裕，但與1日時的使用率相比，僅約半個月便有大幅度躍升，府內官員也曾對此表達擔憂，表示若無法阻止狀況惡化「醫療崩壞恐成為現實」。

大阪府有計畫在未來增加215床重症病床，但醫護人員和設備的進一步擴展則將面臨困難；目前已預計將建造給重症患者專用的「大阪武漢肺炎重症中心」約有60床，預計於11月開始運營。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法