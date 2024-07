土耳其總統艾多根當眾賞男童巴掌 犯眾怒畫面曝光！

2024/07/31 17:30

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其總統艾多根(Recep Tayyip Erdogan)近日出席公開活動時,竟當眾賞了一名男童巴掌,原因是該名男童未主動獻吻,驚人舉動曝光後,引發輿論譁然。

綜合外媒報導,本月27日,艾多根到土耳其東北部位於黑海沿岸的城市里澤(Rize),出席艾德高原(Ayder Plateau)保護與更新計畫啟動典禮時,活動安排2名男童和艾多根互動致意,當2男童上台時,艾多根伸出手示意他們親吻其手背,因為在土耳其文化中,親吻長者的手是表達尊重、尊敬的一種方式。

不過看起來年紀較小的男童似乎沒有意會過來,笑著靠上前與艾多根眼神交會,沒想到艾多根竟板著臉,二話不說當眾給了該名男童一巴掌,然後男童有些尷尬地親吻艾多根的手背,艾多根這才遞了作為禮物的鈔票給男童。另外一名較為年長的男童也沒有親吻艾多根的手,只是擁抱艾多根,但沒被艾多根呼巴掌。

艾多根突如其來的舉動嚇到身旁的人,影片曝光後在網上瘋傳,有網友表示,晚輩親吻長輩的手在土耳其是基本禮節,不懂的晚輩本來就會被糾正。但也有人批評,艾多根連在鏡頭前,都能對他人這麼粗魯,不敢想像私底下的他會如何羞辱別人,直呼「令人感到噁心!」

目前艾多根尚未對他這一舉動做出回應。事實上,這已經不是艾多根第一次被拍到對孩童有不當行為,此前一名拿著土耳其足球國家隊T恤給艾多根簽名的小孩,也被這名元首甩巴掌;2021年,艾多根赴里澤視察薩拉卡隧道(Salarkha Tunnel)開通工程時,敲打一名小孩的頭;去年艾多根還在公開場合掌摑自己的孫子,後來他辯稱是在「撫摸」愛孫。

Caliph Erdogan slaps a child for not immediately kissing his hand. He forgot that Islam allows hitting your own wife and children, not other people's wives and children. pic.twitter.com/1GaTHobroH