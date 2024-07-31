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土耳其總統艾多根當眾賞男童巴掌 犯眾怒畫面曝光！

土耳其總統艾多根出席公開活動時，竟當眾賞了男童巴掌。（圖翻攝自X平台）

土耳其總統艾多根出席公開活動時，竟當眾賞了男童巴掌。（圖翻攝自X平台）

2024/07/31 17:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）近日出席公開活動時，竟當眾賞了一名男童巴掌，原因是該名男童未主動獻吻，驚人舉動曝光後，引發輿論譁然。

綜合外媒報導，本月27日，艾多根到土耳其東北部位於黑海沿岸的城市里澤（Rize），出席艾德高原（Ayder Plateau）保護與更新計畫啟動典禮時，活動安排2名男童和艾多根互動致意，當2男童上台時，艾多根伸出手示意他們親吻其手背，因為在土耳其文化中，親吻長者的手是表達尊重、尊敬的一種方式。

不過看起來年紀較小的男童似乎沒有意會過來，笑著靠上前與艾多根眼神交會，沒想到艾多根竟板著臉，二話不說當眾給了該名男童一巴掌，然後男童有些尷尬地親吻艾多根的手背，艾多根這才遞了作為禮物的鈔票給男童。另外一名較為年長的男童也沒有親吻艾多根的手，只是擁抱艾多根，但沒被艾多根呼巴掌。

艾多根突如其來的舉動嚇到身旁的人，影片曝光後在網上瘋傳，有網友表示，晚輩親吻長輩的手在土耳其是基本禮節，不懂的晚輩本來就會被糾正。但也有人批評，艾多根連在鏡頭前，都能對他人這麼粗魯，不敢想像私底下的他會如何羞辱別人，直呼「令人感到噁心！」

目前艾多根尚未對他這一舉動做出回應。事實上，這已經不是艾多根第一次被拍到對孩童有不當行為，此前一名拿著土耳其足球國家隊T恤給艾多根簽名的小孩，也被這名元首甩巴掌；2021年，艾多根赴里澤視察薩拉卡隧道（Salarkha Tunnel）開通工程時，敲打一名小孩的頭；去年艾多根還在公開場合掌摑自己的孫子，後來他辯稱是在「撫摸」愛孫。

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