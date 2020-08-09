武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半

日本武漢肺炎疫情至今仍居高不下，其中沖繩縣更是日本近期疫情惡化最嚴重的行政區，今天的新增確診更攀升至159人，刷新沖繩縣單日最多確診人數，目前已有1127確診。（圖擷取自《琉球放送》）

2020-08-09 19:17:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今仍居高不下，其中沖繩縣更是日本近期疫情惡化最快的地區之一，今天（8月9日）的新增確診更攀升至159人，刷新單日最多確診人數，目前累計已有1127確診，另外沖繩的日駐美軍今天也新增4人確診，累計有314人確診。

根據《NHK》報導，沖繩縣今天確診數暴漲是因為沖繩縣醫師協會在那霸市的娛樂區「松山地區」進行檢測；由於松山有2間提供坐檯小姐陪侍的「風俗場所」發生群聚感染，沖繩縣醫師協會為遏止疫情擴散，8月1日、2日在松山地區進行檢測，昨天（8月8日）公布結果，約2000人接受檢測，其中86人確診，占4.1%，確診人數併入今天（8月9日）的新增確診。

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根據報告指出，確診的86人中有超過半數是20多歲的年輕人，全部皆為無症狀或輕症患者，另外檢測也發現，群聚感染除了發生在上述2間風俗場所外，也有8個場所出現多人確診；有位參與檢測的感染病專家認為，會爆發群聚感染應該是來自日本本土的坐檯小姐引起。

目前沖繩縣已累計確診超過千人，達到1127人確診，根據《NHK》分析的數據指出，沖繩縣一週內每10萬人確診數高達35.44人，超過第2名的東京都每10萬人確診17.05人2倍有餘；另外沖繩駐日美軍今天也新增4人確診，共累計314人確診。

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