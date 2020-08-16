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    武漢肺炎》日本沖繩疫情告急 求助中央支援50護理師

    沖繩縣知事玉城丹尼（見圖）已向中央政府求助，希望能支援50名護理師協助防疫。（美聯社）

    沖繩縣知事玉城丹尼（見圖）已向中央政府求助，希望能支援50名護理師協助防疫。（美聯社）

    2020-08-16 23:30:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今仍相當嚴峻，全國近期每日新增確診幾乎都破千人以上，疫情仍持續擴散，其中沖繩縣的疫情是全日本最嚴重的行政區之一，今天（8月16日）再新增60人確診、2人死亡；沖繩縣政府苦苦死撐以防當地的醫療系統崩潰，近期又傳出醫療機構爆發群聚感染，沖繩縣知事玉城丹尼已向中央政府求助，希望能支援50名護理師協助防疫。

    綜合外媒報導，根據《NHK》統計的「近一週每10萬人平均感染人數」的數據指出，沖繩縣近一週每10萬人中平均有40.61人確診，而居次的東京都僅14.99人，疫情擴散相當嚴重，沖繩縣政府也在8月13日將警戒升至最高級別的第四階段「感染蔓延」，原本緊急事態宣言在8月15日到期，已再延期2週至8月29日。

    沖繩縣醫療系統原先就已經相當吃緊，至少有2間醫院爆發群聚感染，也包括護理師確診；連日新增病例也造成可用病床數逐漸緊繃，截至8月14日，全沖繩縣358張病床已使用了82.4％。

    由於醫療院所相繼爆發群聚感染，未來沖繩縣護理師人數不足的問題可能會更嚴重，對此沖繩縣知事玉城丹尼在今天（8月16日）前往東京向厚生勞動省副大臣橋本岳會談，他表示，至少需要50名護理師支援，強調「目前已有醫療機構發生群聚感染，必須盡快提供人力支援」，另外2人也同意若縣內的確診人數造成醫療系統已經不堪負荷，未來可能會後送至本島進行收治。

    截至日本時間今晚8點（台灣時今晚9點），日本新增1021人確診、10人死亡，累計5萬6926人確診、1116人死亡，其中沖繩縣今天新增確診60人、2人死亡，累計1618人確診、13人死亡，另外沖繩駐日美軍今天再新增2人確診，累計337人確診。

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