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    武漢肺炎》沖繩疫情嚴重 確診比例居日本之冠

    根據《NHK》整理數據指出，若依一週每10萬人的確診人數來分析，沖繩縣約18.38人確診，是全日本最高，其次是東京都的15.72人。圖為沖繩防疫人員為民眾量體溫。（歐新社）

    根據《NHK》整理數據指出，若依一週每10萬人的確診人數來分析，沖繩縣約18.38人確診，是全日本最高，其次是東京都的15.72人。圖為沖繩防疫人員為民眾量體溫。（歐新社）

    2020-08-03 00:08:47

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃情況惡化，目前已連續5天超過千人確診，今天（8月2日）目前也新增1331人確診，累計共3萬9968人確診，即將突破4萬人；雖然東京都確診人數是全日本都道府縣中最多，但據《NHK》整理，沖繩縣一週內每10萬人約18.38人確診，是全日本最高，其次才是東京都的15.72人。

    根據《NHK》報導，雖然沖繩縣含今天（2日）新增64人確診，目前已累計有453人確診，但截至8月1日過去一週新增確診多達261人，超過累計確診人數的一半，過去一週每10萬人的確診人數約為18.38人，是全日本疫情惡化最嚴重的行政區，而東京都15.72人、福岡縣13.83人、大阪府13.68人。

    醫療體系瀕臨崩潰 期民眾落實外出自肅

    目前沖繩縣的病床使用率已高達129.9%，醫療體系瀕臨崩潰，除了醫院，沖繩縣政府也規劃與那霸市的旅館合作，預計在4天內整理出100個供無症狀患者使用的隔離床位，沖繩縣知事玉城丹尼已在昨天（8月1日）宣布沖繩縣「緊急狀態」，並強調「沖繩縣政府會全力防止醫療系統崩潰，也希望民眾能落實外出自肅（自我限制）的防疫措施，以防止疫情進一步擴散」。

    目前沖繩仍有140名確診者被迫待在家中等候通知，也已增加3名重症化患者；而沖繩的駐日美軍也有273人確診。

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