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    武漢肺炎》日本疫情持續惡化 新增1351確診5死

    日本武漢肺炎疫情持續惡化。（路透）

    日本武漢肺炎疫情持續惡化。（路透）

    2020-08-05 23:44:00

    首次上稿:23:23
    更新時間:23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波疫情持續惡化，截至日本時間今晚（5日）12點（台灣時間晚間11點）已新增1351人確診，也新增5名死者，目前已累計4萬3519人確診、1042人死亡；針對疫情擴散，相對於中央政府保守謹慎的立場，已有多個行政區自行發布緊急事態宣言，希望遏止疫情擴散的趨勢。

    根據《NHK》報導，目前東京都新增263人確診，東京首都圈三縣千葉、神奈川與埼玉分別新增50人、81人以及64人；關西地區的大阪府今天也新增196人確診，京都府新增27人、兵庫縣新增52人。

    中部經濟中心愛知縣今天新增147人，為遏止疫情繼續擴散，愛知縣知事大村秀章今天（8月5日）也緊急發布「緊急事態宣言」，期限從明天（8月6日）開始到8月24日止，期間希望愛知縣民眾在盂蘭盆節連假能在家自肅（自我限制），非緊急勿隨意外出，5至6人以上的聚會也盡量避免；九州北部的福岡縣今天也確診123人，沖繩縣新增77人，沖繩的駐日美軍新增3人，累計289人確診。

    目前沖繩縣一週內每10萬人確診指數為27.94人，遠遠高出第二名的東京都17.32人，是日本近期疫情惡化最嚴重的行政區，目前沖繩縣醫療系統瀕臨崩潰，當地政府更在今天將「緊急事態宣言」實施範圍，從本島擴張到含離島的整個縣內地區，並呼籲外縣民眾不要在盂蘭盆節連假期間返鄉。

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