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OpenAI推出新型語音模式 ChatGPT有望與Siri分庭抗禮

近期OpenAI推出新型的語音模式，未來有望和Siri、Alexa分庭抗禮。（路透）

近期OpenAI推出新型的語音模式，未來有望和Siri、Alexa分庭抗禮。（路透）

2024/07/31 17:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期OpenAI正在向部分ChatGPT Plus用戶推出其新版的高級語音模式，這一新功能目標主要在提升AI對話的自然性和真實感。

綜合外媒報導，最初計劃於6月推出的新型語音模式因需要進行更多測試的原因，推遲到近期7月30日才發表。新模式不僅允許用戶即時與ChatGPT進行口頭對話，還能在對話中即時打斷和改變反應。

此次推出的高級語音模式與過去的AI助理如Alexa或Siri有明顯的不同，除了其語音聲調更為自然外，它還能夠根據人類說話時的語調感知情緒並做出相對應的反應。OpenAI表示，這一模式將與ChatGPT-4o版本配合使用，並計劃在秋季向所有Plus用戶全面推出。

此次更新標誌著 ChatGPT 的重大轉變，該工具將從簡單的語音助手轉變成更類似虛擬個人助理的工具。為了確保模式的安全性，OpenAI與100多名測試人員合作，進行了全面的測試，以檢查和修復可能存在的缺點。此外，OpenAI 強調，新語音模式在生成音樂或版權保護方面也有改進過後的過濾功能，以阻止生成受版權保護的音訊或其他不當的內容。

這次高級語音模式的推出，是OpenAI擴展其AI工具組合重要的一步。OpenAI希望這次的進步除了能改善用戶體驗外，也能對市場上其他AI助理如蘋果的Siri和亞馬遜的 Alexa構成挑戰，對未來網路搜尋引擎領域的主導地位產生影響。

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