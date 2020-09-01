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    首頁　>　國際

    日本16日選出新首相 安倍接班人菅義偉呼聲高

    2020-09-01 00:29:56

    〔中央社〕日本首相、執政黨自民黨黨魁安倍晉三舊疾復發28日宣布請辭，自民黨將舉行黨魁選舉，黨內第一、二大派閥傾向挺內閣官房長官菅義偉，菅若當選黨魁，快則16日被選為新首相。

    71歲的菅義偉大致決定出馬參選自民黨黨魁（自民黨稱總裁）選舉，自民黨內的各派閥積極研議是否挺菅。這次因是安倍臨時請辭，在緊急情況下，自民黨執行部傾向不舉行黨員投票，而是採以國會議員（394票）加47都道府縣（各3票）總計535票的方式選出黨魁。

    自民黨的派閥旗下國會議員多寡依次是細田派98人、麻生派54人、竹下派54人、岸田派47人、二階派47人、石破派19人、石原派11人、無派閥者64人。若要出馬角逐黨魁至少需有20人推荐。

    目前已表態要出馬角逐的有現任政調會會長岸田文雄，菅義偉和自民黨前幹事長石破茂還沒正式表態。已知細田派、麻生派、二階派、石原派傾向支持菅，菅本身雖無派閥，但有約30名挺他的國會議員。

    日本產經新聞報導，朝野政黨正協商安排9月16日召開臨時國會，當天可望選出新首相。

    今天自民黨內十幾名無派閥、比較親菅義偉的國會議員去勸菅出馬參選。根據出席者透露，菅正積極考慮參選一事。

    菅已與細田派會長細田博之會談過，兩人都同意繼承安倍政府政策是最重要的。

    岸田今天在首相官邸（行政中心）與安倍會面，請求安倍支持。岸田也與率領竹下派的前總務會長竹下(桓去木)、在竹下派具很大影響力的前參議員青木幹雄會面。岸田今天在記者會上說：「會戰到最後，不輕言放棄。即使是在逆風中也要持續奮戰。」

    媒體民調一直保持領先的石破今天對媒體說：「離做出決定的日子不會太遠。不能背叛很多人的心意。」

    日本經濟新聞報導，黨內第一、第二大派閥細田派及麻生派決定挺菅，一般看來是反映了首相安倍的意向。石破出馬參選的心意已決，可能明天正式宣佈參選。

    自民黨黨魁選舉預定9月8日公告、可能於14日舉行投開票。自民黨執行部明天在總務會上將決定黨魁選舉的舉行方式。菅希望等黨決定選舉事宜後，再正式宣布出馬角逐。

    隸屬麻生派、在網路上聲量很高的防衛大臣河野太郎有意角逐，但今天與麻生會談後，已打消參選念頭。

    黨內政治明星、環境大臣小泉進次郎儘管民調結果是首相呼聲高的人選之一，但他已表明不參選，且說如果河野要參選的話，他將力挺河野。

    小泉今晚在上BS-TBS電視台節目時表示，已要求自民黨執行部說明為何這場黨魁選舉不採取黨員投票的方式。今天有145名青壯派國會議員等進行連署，要求舉行黨員投票，連署書已提交給黨幹事長（秘書長）二階俊博。

    一般認為，若不採行黨員投票的方式，對菅有利，但這形同是派閥之間密室操作。對於在黨員方面擁有較多支持者，但在黨內基礎較弱，無法爭取到國會議員票的石破相當不利。（編輯：林治平）1090901

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