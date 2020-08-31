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    東京奧運聖火現身！ 日奧委會主席：盼藉此激勵所有選手

    日本奧運委員會主席山下康弘（見圖）31日展示東京奧運聖火，希望藉此激勵備戰奧運與帕運的選手們。（美聯社）

    日本奧運委員會主席山下康弘（見圖）31日展示東京奧運聖火，希望藉此激勵備戰奧運與帕運的選手們。（美聯社）

    2020-08-31 23:49:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球延燒，日本政府已宣布2020東京奧運延至2021年舉辦。東京奧運籌備委員會主席森喜朗與日本奧運委員會主席山下康弘31日連袂對外展示奧運聖火，希望激勵全球奧運與帕運運動員。

    《美聯社》報導，雖然奧運會已延遲至2021年，但聖火早於3月就從希臘傳遞至東京，森喜朗和山下康弘今日一起對外展示了奧運聖火。山下康弘表示，他認為，向外界展示聖火可以激勵那些儘管每天持續訓練，但仍因為武漢肺炎而感到焦慮的運動員們；森喜朗指出，他希望明年可以透過1萬名火炬手來傳遞聖火並點燃火炬塔，使東奧獲得圓滿成功。

    聖火自星期二開始會於博物館展出至少兩個月，該博物館位於新建的國立體育場對面，而欲參觀的民眾須進行預約。

    有一份針對近1萬3000間日本公司進行的一項民意調查顯示，有53.6％的受試者希望取消或再次推遲東奧，另外，7月的另一份民意調查也反映出，有2/3的民眾贊成再次推遲或取消。

    但國際奧委會曾表示，如果東奧到時候仍無法舉辦，此屆奧運會就會直接取消，不可能再有第二次延期。

    東奧聖火將對外展出至少兩個月。（美聯社）

    東奧聖火將對外展出至少兩個月。（美聯社）

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