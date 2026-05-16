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    首頁 > 生活

    鼎泰豐洗碗工月薪4萬5找無人？ 過來人透露：很多人洗2天就走了......

    2026/05/16 10:33 即時新聞／綜合報導
    有網友發現鼎泰豐招募洗碗作業員，月薪開出4萬5000元，好奇為什麼月薪不到4萬的人不去應徵，沒想到有過來人透露裡面的艱辛，稱「很多人洗2天就走了」。示意圖。（翻攝自鼎泰豐官網）

    有網友發現鼎泰豐招募洗碗作業員，月薪開出4萬5000元，好奇為什麼月薪不到4萬的人不去應徵，沒想到有過來人透露裡面的艱辛，稱「很多人洗2天就走了」。示意圖。（翻攝自鼎泰豐官網）

    鼎泰豐董事長楊紀華日前在員工感恩晚宴宣布5月調薪，本次平均調幅約3.5%，這也是公司連續第6年加薪，累積調幅超過25%。有網友發現鼎泰豐招募洗碗作業員，月薪開出4萬5000元好奇為什麼月薪不到4萬的人不去應徵，沒想到有過來人透露裡面的艱辛，稱「很多人洗2天就走了」。

    有網友在社群平台ThreadsPO出鼎泰豐的求職訊息，洗碗作業員月薪4萬5000元至4萬8000元，該網友在貼文中表示，鼎泰豐洗碗都有45500元，那些薪水給不到4萬的，你工作比洗碗還簡單嗎？

    網友們看到貼文後紛紛留言「別小看洗碗，洗得快不快也是要有技巧跟熟練度，尤其又是鼎泰豐，是不可能隨便亂洗的」、「鼎泰豐洗碗很累的，對清潔度非常要求，很多人洗2天就走了。」、「別小看洗碗，洗的快不快也是要有技巧跟熟練度的」、「不要說鼎泰豐，一般熱炒店就很硬了」。

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