威廉哈利重修舊好 宣布為亡母黛妃立紀念雕像

英國威廉王子（左）與哈利王子（右）宣布將為亡母黛安娜王妃設立紀念雕像，預計在明年7月1日揭幕。（法新社資料照）

2020-08-31 10:50:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）年初與妻子梅根（Meghan Markle）淡出王室，隨後與哥哥威廉王子（Prince William）關係降至冰點，兄弟兩人上週罕見發布聯合聲明，宣布將在明年7月1日黛安娜王妃（Princess Diana）60歲冥誕時，為母親的紀念雕像揭幕。

綜合外媒報導，威廉和哈利在聯合聲明中表示，母親黛安娜感動了許多人，希望藉由設立雕像，能讓每位參觀肯辛頓宮的人，回憶起黛妃傳奇的一生。威廉及哈利兩人早在2017年黛妃逝世20周年時，就委託雕刻師蘭克-布勞德利（Ian Rank-Broadley）製作雕像，紀念雕像則預計設立在黛妃故居肯辛頓宮（Kensington Palace）外的低地花園（Sunken Garden）。

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據報導，哈利王子2017年宣布與梅根訂婚後，王室兄弟的關係出現裂痕，這份聯合聲明成為兄弟倆在哈利夫妻淡出王室後，首次共同公開發表言論，也被認為是威廉與哈利和好的象徵。

黛安娜王妃生前的保鑣沃夫（Ken Wharfe）日前向媒體表示，肯辛頓宮不僅是黛妃的故居，也是威廉與哈利成長的地方，別具意義。沃夫也提到，若是黛妃仍在世，威廉和哈利兄弟關係或許不會破裂，並強調，黛妃對兄弟倆具有「巨大的影響力」。王室知情人士則透露，威廉和哈利目前兄弟倆的感情已改善許多，正在逐漸修復裂痕，兩人也預計將一同出席明年7月的雕像揭幕儀式。

英國威廉王子與哈利王子宣布將為亡母黛安娜王妃設立紀念雕像，預計在明年7月1日揭幕。（法新社資料照）

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