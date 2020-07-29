哈利梅根新書爆猛料惹怒王室 兩人恐被永久逐出王室

哈利王子和妻子梅根出新書大爆英國王室，有消息人士表示兩人恐被永久逐出王室。（歐新社資料照）

2020-07-29 14:06:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）風波不斷，繼今年初宣布淡出王室，引發軒然大波，最近又將出版傳記《尋找自由》（Finding Freedom），內容可能會大爆王室內幕，曝光內文控威廉王子和凱特王妃侮辱梅根，讓兩人感覺被打壓跟排擠，引發震撼。消息人士透露，哈利夫婦可能因此「面臨被王室永久逐出」的命運，對此白金漢宮尚未對此回應。

綜合外媒報導，英國哈利王子與妻子梅根的傳記《尋找自由》，預計於8月出版，闡述兩人的故事與離開王室的種種內幕，部分內文已在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上連載，大爆哥哥威廉王子和他的妻子凱特王妃對梅根態度冷漠，甚至忽視她的存在，而一名王室核心成員蔑稱梅根是「哈利的戲子」，讓哈利夫婦感覺被打壓、排擠，引發軒然大波。

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雖然哈利跟梅根發出聲明撇清，強調他們沒有接受《尋找自由》的作者採訪或提供素材，強調作者是以他們過去身為皇家新聞團成員的採訪經驗、以及過往報導所撰寫，但兩人也沒否認書中內容，或澄清是否同意密友、幕僚受訪。

有消息人士透露，因為新書爆料的內幕太過私密，涉及家庭糾紛，直言兩人「回不去王室」了，「他們是王室家庭深愛的成員，大門永遠都會為他們敞開，但現在很難看到他們如何挽救想要成為的『混血王室』（hybrid royal）新角色，既要履行王室職責，又要從事商務事業」。

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