不滿兒子被偷拍 哈利梅根怒告狗仔

不滿兒子亞契在家被偷拍，英王子哈利與妻梅根怒告狗仔。（路透資料照）

2020-07-24 14:32:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年初宣布淡出王室，隨後一家移居美國加州，近期傳出兩人不滿狗仔持續騷擾、「非法」拍攝兒子亞契（Archie），將對狗仔提出告訴。

綜合外媒報導，英國王子哈利和梅根近日向加州高等法院提起訴訟，夫婦兩人稱自己14個月大兒子的隱私受到一系列侵犯，訴狀也提到，無人機和直升機經常出現在這對夫妻住家上空。

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哈利和梅根表示，看見亞契的照片被提供給媒體後，就知道小報又要開始騷擾。兩人強調，自從一家搬到馬里布（Malibu）以來，亞契從未對外公開露面，照片明顯是在自家後院被偷拍。哈利夫婦的律師聲明表示，兩人正提起訴訟，以保護兒子亞契，避免在家中的隱私權受到攝影師的干涉，並阻止試圖從這些非法行為中獲利的人。

聲明指出，儘管兩人深知的自己生活具新聞價值，哈利與梅根仍竭盡所能，使自己在工作以外的時間不受大眾關注。並強調，兩人希望能維持具有影響力的工作，同時也享有家庭和個人的隱私。

據報導，哈利夫婦並未掌握狗仔或相關媒體的身份，洛杉磯高等法院則將被告列為無名氏（John Doe）。這起訴訟旨在查明偷拍者的身份，並要求法院頒布強制令，禁止相關人員繼續騷擾哈利一家，並移交所有亞契的照片。

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