武漢肺炎》港府醫管局工會反對普篩 呼籲港人抵制

港府醫院管理局的工會之一「醫管局員工陣線」今天聯合民主派、本土派人士，共同呼籲港人抵制這次的全民檢測。（圖擷取自「醫管局員工陣線」facebook）

2020-08-30 21:39:32

〔即時新聞／綜合報導〕「全民自願檢測」計畫將在9月1日正式進行，然而由於諸多疑慮導致港人意願不高，也有不少公衛專家都質疑成效；港府醫院管理局的工會之一「醫管局員工陣線」今天（8月30日）聯合民主派、本土派人士，共同呼籲港人抵制這次的全民檢測，指出「普篩的原意是要找出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的隱形病人，但必須有封城及居家令的配合，並需在短期內替全港民眾作檢測，才能達到此效果」，但以現在的環境條件及政府的安排，令普篩成效成疑。

綜合外媒報導，醫管局員工陣線主席余慧明今（30日）表示，根據外國研究指出，在潛伏期進行檢測出現的「假陰性」機率極高，若對無症狀患者只做一次檢測「結果並不準確」，需要進行數次檢測才能獲得較精確的結果，「因此普篩未必可及早找出無症狀的隱形患者」；然而若取得「假陰性」結果的人誤以為自己健康，「則會繼續將病毒於社區傳播，甚至禍及港珠澳三地」，認為普篩非「為己為人」，反是「累己累人」。

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余慧明也指出，檢測期間民眾必需摘下口罩，收集樣本期間也容易引起咳嗽及噴嚏，產生的飛沫可污染數公尺內的距離，病毒可依附環境表面長達數天，而檢測點每天由早上8時運作至晚上8時，中間只有1小時消毒，「醫護人員沒有提及是否會更換保護衣，民眾隨時有透過接觸被感染的風險」；醫管局員工陣線副主席羅卓堯也表示，「華大基因」的篩檢劑也可能出現「假陽性」個案，若有陽性個案送往醫院隔離後再做檢測，可能使公立醫院的醫療能量造成壓力。

「醫管局員工陣線」強調，最實際的防疫方法是盡快「封鎖香港出入境」跟加強民眾個人衛生意識；聯同出席的港島區議員、被港府取消立法會提名資格的梁晃維指出，「檢測中心與立法會票站有一半的地點重疊，可見取消立會選舉只是政治考慮」，且部分檢測中心與街市的熟食中心在同一大廈，居民被迫在高危險地區附近生活，「只為港府可以把中國派來的檢測隊打造成英雄」，同樣是政治決定，他呼籲市民杯葛這次的普篩計畫。

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