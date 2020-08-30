香港下週二實施全民檢測 黃之鋒積極呼籲抵制、拒絕助長政權監控

黃之鋒今呼籲港人抵制全民檢測，拒絕助長政權監控。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-08-30 19:56:42

〔即時新聞／綜合報導〕港府將於9月1日啟動全民免費檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），對此不少公衛專家抱持質疑態度，讓港特首林鄭月娥批評反對的所謂「專家」是在抹黑計畫。前香港眾志秘書長黃之鋒今天（30日）下午在臉書上呼籲當局「懸崖勒馬」，並喊話港人抵制全民檢測。

疫情爆發初始，香港就有聲音呼籲當局全面封關，但林鄭月娥認為在香港不可行。而今港府宣布實施全民檢測，黃之鋒將其比擬作「驗孕」，而全面封關則是「避孕」，批港府「浪費公帑進行『檢測』卻堅拒『封關』，根本無險可守」。

請繼續往下閱讀...

黃之鋒明指全民檢測無助防疫，因其旨在找出社區隱形病人，但若不在短時間內完成700萬檢測量，同時禁止任何人入境香港並實施居家令的話，隱形病人仍能散播病毒。此外，黃之鋒也點出不少人的質疑，港府目標檢測500萬人，預料每天會有上千人出入檢測站，收集樣本時市民須拿掉口罩，期間難保會有咳嗽、打噴嚏的情況發生，飛沫傳染的機率增加，加上「檢測點每天營運12小時，中間只有1小時消毒」，衛生情況堪憂。

黃之鋒更爆，港府聲稱全民檢測免費，可實際上卻花費20億公帑，全由納稅人負擔；且提供檢測的三間中資化驗所，任由數百名無本地註冊的中國「化驗人員」豁免檢疫來港，專業資格成疑。而當局邀請的提供全民檢測的中資機構「華大基因」，曾在瑞典提供服務，結果出現數千宗假確診，檢測準確度可知。

這次香港全民檢測計畫，黃之鋒早前就懷疑有送中風險，他今天表示，若參加檢測者眾，港府隨時強制所有市民使用健康碼，該系統在中國設有追踨功能，可嚴密監控出行紀錄；即使身體完全健康，都會被限制進出公共場所和乘搭公共交通工具，人身自由受嚴重侵犯。

最後黃之鋒呼籲，與其全民檢測，不如防疫自救，有病徵者盡速就醫，選擇香港本地認證化驗所進行檢測，保持適當社交距離。喊話港人集體杯葛全民檢測，拒絕助長政權監控，並嚴正要求政府封關，務必懸崖勒馬。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法