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川普陣營智庫新書關注台灣 點名中國是最大威脅

新書由川普執政時期的白宮官員、智庫「美國優先政策研究所」副主席傅萊茨（Fred Fleitz）等人執筆。（擷取自「America First Policy Institute，AFPI」官網）

新書由川普執政時期的白宮官員、智庫「美國優先政策研究所」副主席傅萊茨（Fred Fleitz）等人執筆。（擷取自「America First Policy Institute，AFPI」官網）

2024/05/04 23:36

〔中央社〕受到美國前總統川普啟發而成立的智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）近期將出版有關安全保障政策建言的新書，內容關注台灣並指中國才是最大的威脅，美國應藉由強軍達成「以力締造和平」。

「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI ）將出版有關以美國優先的國家安全保障新書，日本產經新聞取得內容。

川普將獲共和黨提名再度參選總統。這本書由川普執政時期的白宮官員傅萊茨（Fred Fleitz）、美國前副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）、前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、美國前國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）等人執筆。傅萊茨、凱洛格與川普多次討論政策，因此這本書可視為反映川普本人意向的書籍。

書中首先指出，川普執政時，以美國人民為優先考量，在美國優先的政策下，帶來和平，使得美國在海外未新加入戰爭。

該書批判，美軍從阿富汗撤軍，讓敵對勢力看到「美國軟弱」的一面後，俄羅斯侵略烏克蘭、中國對台灣加強威壓、北韓加速核武及彈道飛彈的開發、中東伊朗及親伊朗勢力的攻勢等，相較於川普卸任時，世界變得更不穩定且危險。

該書批評拜登政府實際上是削減國防經費，怠忽於充分投資國防基礎，導致對中國的嚇阻力低落。因此，11月的美國總統大選是在選擇「拜登失敗的政策抑或是川普成功的美國優先政策」。

該書指出，美國安全保障的最大威脅並非烏克蘭戰爭，而是中國。尤其是對於台灣，要防止中國侵略台灣，需確保台灣擁有必要的武器與訓練，基於台灣關係法關注台灣至為重要。

該書寫道：「有關『台灣有事』（兩岸衝突），我們最重要的夥伴日本，應該讓自衛隊重新軍備」；「為了對抗中國在東海、南海的崛起，有必要對其他的同盟國實施強固的支援」。

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