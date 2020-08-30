武漢肺炎》香港9/1全民檢測已34萬人登記 專家：勞民傷財

香港當局將於下週二啟動全民免費檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當局今日起接受網上登記檢測，截至今上午11點前已有大約34萬人登記。圖為示意圖。（彭博）

2020-08-30 12:32:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港當局將於下週二啟動全民免費檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當局今日起接受網上登記檢測，截至今上午11點前已有大約34萬人登記。有港媒報導指，在政府預約登記的網站，包含一個「特定群組檢測計劃」網頁，內有酒店員工、的士司機、教育界等26個「非政府人員」類別，以及包括特首辦、警隊、港台等56個「政府及相關機構人員類別」。

綜合媒體報導，針對武漢肺炎疫情肆虐，香港政府將在9月1日正式實施全民檢測計劃，全港將設141個社區檢測中心，並有約6000名醫護人員等參與協助檢測。截至今上午10點45分已有約34萬人登記預約，香港食物及衛生局局長陳肇始指出，目前已有一些中心已經約滿，當局也會根據具體情況看否再延長7天，目前規劃最多只會延長14天，呼籲民眾想報名要趁早。

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據《香港01》報導，一般民眾想接受檢測，可通過預約系統進行預約，而在政府預約登記的網站，除了要填寫姓名、身份證號碼、本地流動電話號碼，以及「樣本瓶編號」，也要選擇群組類別。在「特定群組」部分，「非政府人員」類別有酒店員工、的士司機、教育界等26個，「政府及相關機構人員類別」則包括特首辦、警隊、港台等56個。

據《BBC中文網》報導，針對本次的全民檢測，有許多醫療專家不認同，像是香港大學感染及傳染病中心總監何栢良就對全民檢測的成效抱有疑問，並表示自己不會參與。公共醫療醫生協會會長馬仲儀也指出，直到現在仍不知檢測中心地點、環境、樣本處理及參與同事是否有足夠的保護和培訓等，在眾多不明朗因素下，她難以推薦病人參與。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁也指出，實施全民檢測有「百害無一利」且「勞民傷財」，違背「精凖防控」原則。以武漢為例，檢測了近1000萬人才找出300個無傳染性的病毒攜帶者，而香港的高危人群出租車司機陽性比率只有0.03%，普通人群的比率將會更低，對於港府耗費巨大人力及物力要實施這項計畫，金認為是浪費納稅人的錢，等於是把錢丟到大海去。

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