試劑不準林鄭仍強推普篩 黃之鋒：港府防疫無能已眾所皆知

黃之鋒呼籲港人「不要輕信自願檢測」，當務之急是港人繼續自律互助，抵抗港府的荒謬措施。（歐新社）

2020-08-27 12:30:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國「華大基因」所製造的武漢肺炎篩檢試劑被瑞典實驗室發現有瑕疵，自今年3月至8月已驗出3700多件偽陽性，然而華大基因便是港府推行普篩的三家中國合作公司之一，港府無視試劑出錯率高，堅持強推普篩。前香港眾志秘書長黃之鋒呼籲港人「不要輕信自願檢測」，港府防疫無能已是眾所皆知，當務之急是港人繼續自律互助，抵抗港府的荒謬措施。

黃之鋒稍早在臉書指出，林鄭先前公佈由「中央支援、港府推行」的「普及社區檢測計劃」，呼籲市民自願參與，但林鄭欽點的3間中資公司其中1間的母公司「華大基因」，卻被瑞典當局發現其檢測無法區分「陰性」及「病毒量低」，導致近3700多宗「假陽性」個案。另外，華大基因也曾因為收集維吾爾族人機因而被美國制裁，被列入實體黑名單。

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黃之鋒提到，在得知港府正在尋找上百個社區場地作為檢測中心時，不管是醫管局員工陣線、民主派區議員，皆已表明檢測過程會導致人群聚集，加上收集樣本過程容易出現飛沫、咳嗽、噴嚏，增加社區傳播風險，因此紛紛公開反對。

黃之鋒表示，距離港府開始檢測僅不到一週，希望香港人能提醒親朋好友留意全面篩檢的風險，「不要輕信自願檢測」。黃之鋒強調：「政府抗疫無能已是人所共知，當務之急，就是港人繼續自律互助，抵抗政權荒謬的措施。」

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