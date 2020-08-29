韭菜當肉盾？ 趙立堅要人民作中共的「銅牆鐵壁」被罵翻

中國外交部發言人趙立堅（見圖）近來堅定宣稱「中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，誰都別想打破」的影片被中國官媒發布後，相關新聞留言區迅速被大批中國網民灌爆。（法新社）

2020-08-29 23:52:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅近來堅定宣稱「中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，誰都別想打破」的影片被中國官媒發布後，新聞留言區迅速被大批中國網民灌爆直呼，「什麼意思？要我們做肉盾？」

根據中國官媒《央廣網》27日在微博的貼文，趙立堅在影片中向美國國務卿龐皮歐宣示，「中國共產黨與中國人民魚水情深，血肉相連，中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，誰都別想打破。」

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對此，中國網民紛紛在留言區直言，「國家難道不是保護人民的銅牆鐵壁！現在怎麼成了人民是國家的銅牆鐵壁！」、「我們又沒槍沒炮的哪裡能當得了你們的銅牆鐵壁呦，。。把我們的血肉築成我們新的長城？？」、「最高指示：肉盾快去抗傷害！」、「光做韭菜還不夠啊，還得繼續努力」、「我就是血肉之軀，不是水泥灌的啊，怎麼拿我們當銅牆鐵壁了？」、「個人認為，中國人民應該在裡面，是被保護的」。

網民難以置信紛紛臆測，「什麼意思？要我們做肉盾？」、「這話說反了吧」；但也有不少網民認為，「這話說得很誠實」、「終於說出了真心話」、「哎呦喂，這話終於說出來了啊？再也不用遮遮掩掩的了是不是？」、「為什麼我看到這些發言人，都會感觸到虛偽，牽強，顛倒黑白，強詞奪理！」

對此，臉書粉專「屢敗の魔術師」發文笑喊，「留言區造反啦w尷尬」。貼文一出，大批網友也紛紛笑喊，「不行 通通去做銅牆鐵壁」、「把韭菜當銅牆鐵壁」、「當韭菜已經很苦了，還要拿來當銅牆鐵壁，躲在人民背後，人民為黨出頭？阿共匪黨真沒良心！」

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