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    美商賀寶芙行賄中國官員、官媒 付35億換緩起訴

    美商賀寶芙公司標誌。（美聯社檔案照）

    美商賀寶芙公司標誌。（美聯社檔案照）

    2020-08-29 19:19:45

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國營養品直銷公司「賀寶芙」（Herbalife）為了擴展海外業務，賄賂中國政府官員長達10年，並作假帳掩飾其行賄款項，遭美國檢方以貪污罪名起訴，該公司同意以合併超過1億2300美元（約35億台幣）的罰款，換取緩起訴。

    檢方28日公佈此和解案，指賀寶芙自2007年到2016年間，賄賂中國政府官員，換取國家和地方政府批准營運，以利在中國銷售產品；公司做帳時，以「差旅和娛樂開銷」掩蓋這些賄賂支出。另外，賀寶芙「為了刪除有關賀寶芙中國公司的負面報導」，還另外行賄一家中國的國營媒體機構。

    曼哈頓聯邦檢察官根據「反海外貪腐法」（ Foreign Corrupt Practices Act）起訴賀寶芙，該法禁止以行賄外國政府官員或企業高層，取得或者維持生意。檢方表示，賀寶芙公司與美國司法部和曼哈頓檢方辦公室達成協議，同意支付天價罰款，換取檢方給予3年6個月的觀察期。

    該公司在協議中「承認、接受並且認同」對其員工遭控罪名負有責任。檢方說，除了1億2300萬美元的民事、刑事罰款，賀寶芙還同意支付6700多萬美元的不法獲益追繳金。

    賀寶芙公司版圖橫跨全球90多國，其中中國佔該公司去年淨銷售總額的16%。

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