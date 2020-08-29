意圖滅絕蒙古族文化 內蒙古政府政令引發抗議

內蒙古呼和浩特市的小學生被要求執國旗並唱愛國歌曲。（路透資料照）

2020-08-29 20:15:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古政府教育廳日前發布公文，宣佈自9月1日起，將在通遼市蒙古族中學及小學施行新的「雙語教學模式」，意即小學的「思想品德課」使用漢語授課；初中的歷史、政治課使用漢語授課；另外，新入學小學一年級生的教材將採用漢語教科書來教授漢文。此舉動引發了大量蒙古族人抗議 。本週四（27日）扎魯特旗（「旗」為內蒙自治區的行政單位）的家長們都沒有讓他們的孩子去上學，也有民眾發起於9月1日當天在各城市中心廣場集會抗議的活動，讓內蒙古政府十分緊張。

據《自由亞洲電台》報導，內蒙古政府教育廳要求各小學與中學在9月1日新學期開始後，採用所謂的「雙語教學模式」，部分教材不能再使用蒙古語，只能使用漢語，這導致了內蒙人民強烈不滿。蒙古族學者忽必斯對《自由亞洲電台》表示，由於27日扎魯特的蒙古族家長拒絕讓孩子去學校上學，28日扎魯特蒙古族實驗小學校方就對其中一名家長發出通知書以警告，表示家長不該讓孩子的受教權受損。

請繼續往下閱讀...

旅居美國的蒙古人諾民（Nomin）先前曾對《自由亞洲電台》表示，內蒙古政府在推行這一計劃之前，從未向各界學校、教師、家長及學生徵求意見，現在內蒙各地的蒙古族教師發起簽名連署活動，要求內蒙古政府停止雙語教育，但內蒙古政府卻對家長與教師頻頻施壓。例如威脅家長他們的孩子將來不能考大學，或是把教師的孩子列入黑名單等等。

與此同時，有蒙古人在網路上發起反對《雙語教育》模式的集會，呼籲各地蒙古族人於9月1日上午九點，在內蒙古呼和浩特市新華廣場、包頭市昆都崙區萬達廣場、烏海市萬達廣場，海拉爾市成吉思汗廣場以及通遼市哲里木廣場等十多個地點集會，向內蒙古政府教育廳抗議。

集會倡議者認為，因《雙語教育》政策違反中華人民共和國《憲法》和《民族區域自治法》，因此當天的橫額和口號是「反對雙語教育」、「捍衛學習母語權利」、「行使自治權力」以及「尊重憲法」。要求參與的學生盡量穿校服，其餘人士則盡可能穿著民族服飾。

面對各界批評，內蒙古自治區教育廳則於近日發布了一項為期一個月，向各界徵求意見的公告，有蒙古族人表示，應該是強大的輿論壓力和國際媒體的關注讓內蒙古政府的態度躑躅，但後續的發展值得關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法