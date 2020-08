教堂墓園變賣淫女露天砲房 呻吟、啪啪聲讓居民崩潰…

英國一間教堂附近墓地出現賣淫女子接客露天啪啪,讓居民不堪其擾。(示意圖)

2020-08-29 00:21:32

〔即時新聞/綜合報導〕住在英國一座東正教教堂附近的居民指出,教堂附近先前就經常有人吸毒、鬥毆;最近更有居民說,晚上出現賣淫女子在教堂附近墓地接客,還經常聽到呻吟聲及撞擊聲,相當擾人。

綜合外媒報導,位於德文郡(Devon)托奇鎮(Torquay)的英國東正教聖安德魯斯教堂(Church of St Andrew)附近,平時經常有人鬥毆、吸毒,早已讓當地居民相當困擾,而居民之一的漢彌爾頓(Margaret Forbes-Hamilton)2004年就已創立「教堂墓地之友」(Friends of the Churchyard)的地方性組織,試圖自發性地解決當地治安問題。

請繼續往下閱讀...

最近有居民指出,有性工作者不顧附近一帶有住戶,竟直接在墓地接客、發生性關係,甚至還會1女戰4男;誇張地是,有小孩子半夜因為女子呻吟聲、撞擊聲太大聲而被吵醒,還天真地以為這些聲音是爭執的聲音。

居民說,這名性工作者不顧他人眼光,更經常全裸出現在家裡有小孩的房子對面,還會在路中間直接蹲下來小便,種種行徑讓居民直呼「實在很嚇人、可怕」。漢彌爾頓也強調,即使這裡不是豪宅區,但也是一個不錯的社區,居民沒必要承受這種狀況;她更指出,前幾天剛被捕的人過幾天又會出現,還會對她大吼大叫。

當地許多居民都已經聯絡警方,卻收不到太大成效,讓他們決定進一步強力要求當地政府處理,目前警方和議員都已經著手調查。

☆少一份毒品就多一份健康,自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法