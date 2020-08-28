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    教堂墓園變賣淫女露天砲房 呻吟、啪啪聲讓居民崩潰…

    英國一間教堂附近墓地出現賣淫女子接客露天啪啪，讓居民不堪其擾。（示意圖）

    英國一間教堂附近墓地出現賣淫女子接客露天啪啪，讓居民不堪其擾。（示意圖）

    2020-08-29 00:21:32

    〔即時新聞／綜合報導〕住在英國一座東正教教堂附近的居民指出，教堂附近先前就經常有人吸毒、鬥毆；最近更有居民說，晚上出現賣淫女子在教堂附近墓地接客，還經常聽到呻吟聲及撞擊聲，相當擾人。

    綜合外媒報導，位於德文郡（Devon）托奇鎮（Torquay）的英國東正教聖安德魯斯教堂（Church of St Andrew）附近，平時經常有人鬥毆、吸毒，早已讓當地居民相當困擾，而居民之一的漢彌爾頓（Margaret Forbes-Hamilton）2004年就已創立「教堂墓地之友」（Friends of the Churchyard）的地方性組織，試圖自發性地解決當地治安問題。

    最近有居民指出，有性工作者不顧附近一帶有住戶，竟直接在墓地接客、發生性關係，甚至還會1女戰4男；誇張地是，有小孩子半夜因為女子呻吟聲、撞擊聲太大聲而被吵醒，還天真地以為這些聲音是爭執的聲音。

    居民說，這名性工作者不顧他人眼光，更經常全裸出現在家裡有小孩的房子對面，還會在路中間直接蹲下來小便，種種行徑讓居民直呼「實在很嚇人、可怕」。漢彌爾頓也強調，即使這裡不是豪宅區，但也是一個不錯的社區，居民沒必要承受這種狀況；她更指出，前幾天剛被捕的人過幾天又會出現，還會對她大吼大叫。

    當地許多居民都已經聯絡警方，卻收不到太大成效，讓他們決定進一步強力要求當地政府處理，目前警方和議員都已經著手調查。

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