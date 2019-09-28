富二代「童子雞想轉大人」 隱瞞年紀卻害慘了賣淫女...

2019-09-28 15:24

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名未成年富二代疑沒交過女友，但又想體驗「轉大人」滋味，他瞞著家人獨自跑來萬華區找外籍女子上旅館性交易。不過，他們離開旅館時被員警逮個正著，富二代承認買春；員警一查資料發現他未成年，外籍女子不僅因性交易遭裁罰，更因與未成年少年「辦事」，遭警方依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

據了解，這名未成年17歲L姓富二代，家住台北市信義區某大樓，他見到身邊不少朋友陸續談戀愛，但他卻苦無對象；某次他與朋友聚會時，其中一名男性友人談論起性經驗，還不停吹噓，事後他頻頻回想、按耐不住，於是跑到台北市萬華區嫖妓。

L在艋舺公園附近閒晃，最後他與一名越南籍女子對上眼，雙方敲定以3600元價格進行全套性交易；兩人到附近旅館翻雲覆雨，但兩人離開旅館時，恰好遇上巡邏員警。員警見兩人神色怪異，攔下詢問，L疑因過度緊張，員警問沒兩句他就說他買春。

警方將兩人帶回派出所，員警調閱L資料，赫然發現他未成年；越南籍女子這時發現「代誌大條」，急得向警方說她不知對方年紀，但警方仍依法將兩人依社會秩序維護法裁罰，同時越南女也因與未成年者性交易，遭警方依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

依據兒童及少年性剝削防制條例第31條，與未滿16歲之人為有對價之性交或猥褻行為者，依刑法之規定處罰之。18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交或猥褻行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法