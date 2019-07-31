「早稻田」高材生「買春實錄」爆紅 夢想成為「第一AV男優」

篠塚康介表示，現在開始在AV幕後學習，也開始訓練身體往「日本第一」 AV 男優的夢想邁進。（圖擷取自推特@sinosukedesu）

2019-07-31 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名早稻田大學男高材生篠塚康介，在網路上分享「嫖妓」經驗，因為文筆太好、內容太有趣，竟意外爆紅受到許多網友歡迎，而他最大的夢想就是成為「日本第一AV男優」，家人也從一開始的強烈反對逐漸轉為支持。

綜合媒體報導，就讀日本早稻田大學文學系3年級的高材生篠塚康介年僅20歲，去年在池袋被皮條客哄騙支付12萬日幣和知名AV女演員睡一晚，但是在酒店等了很久女優都沒出現，他才知道自己被騙了，讓他產生巨大的陰影。之後在居酒屋認識一位姐姐使他正式從處男「畢業」，從這時開始他就開始認真投入「嫖妓生活」，成為「老司機」後把經驗寫成文章放上網路跟大家分享。

篠塚康介的知名度越來越高，在網路上擁有許多粉絲，但也被酸民向早稻田大學投訴，但大學老師卻十分開明，還誇讚他的文筆很好，內容生動有趣，只提醒他不能違法。但是當他向家人坦承「想拍AV」，他的母親完全不能接受，還嚴厲的訓斥了他。

報導指出，篠塚康介之後離家出走，靠寫文章維持生活，也開始接觸AV產業，一名AV製作人告訴他，「全日本只有80名男優，卻有成千上萬的女優」，因此現在男性正是投身AV產業的好時機。之後父母讀了他所有的文章，逐漸了解他的夢想，家庭關係也慢慢改善。篠塚康介表示，現在開始在AV幕後學習，也開始訓練身體，往「日本第一」 AV男優的夢想邁進，引退後還要開風俗店造福大眾。

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