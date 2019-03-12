拍A片很爽？ 「中指通」PPT解謎...就是「累」

2019-03-12 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本成人產業因經濟下滑，為了增加海外營收，知名片商去年在網路招募台灣粉絲，以25,000元的報名費吸引台灣粉絲，與AV女優拍片。然而，負責台灣男優招募的「中指通」昨日在PPT發文寫下感想，也回答網友的所有疑問。

「中指通」在PPT寫下，拍攝當天的情況真的非常的辛苦，最代表性的字就是「累」，從一大早拍攝到半夜12點，最辛苦的經驗是連續拍攝7天。他表示，大部分有經驗的人士，只要抓到機會都會立刻補眠，但是工作時間一到又能馬上進入狀況。也分享了與女優合作的心得，並澄清成人片真的不是單純的「把打炮拍成片子」，拍攝過程到處都是小眉角。

網友熱烈回應「能拍完全程的真的蠻猛的XD」、「不愉快，搞不好還被黑道吼」、「看過無碼露出完整版，拍A片真的很辛苦」、「推一個，台男做就是台灣之光，台女做就是該死破麻」、「我也想參加，只怕戰鬥力不夠，不然這種體驗的回憶是會留一輩子。」、「射的時候拍不好，不就要一直射，一般人撐得住那個壓力喔」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/