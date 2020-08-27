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    美威州連日動亂不止 川普派國民兵出動鎮暴

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    2020-08-27 07:35:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況，對此美國總統川普則表示，威州官員已接受聯邦執法單位的支援，因此將派國民兵前往基諾沙市「恢復法律和秩序！」

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    威州一名29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日遭警察從背後開槍射擊多次，雖緊急送醫但其律師25日表示，布雷克從腰部以下癱瘓，可能再也無法行走，該起事件傳開後引發當地示威者群起抗議，甚至傳出縱火及警民衝突等暴力抗爭。州長艾佛斯（Tony Evers，民主黨籍）為此宣布進入緊急狀態，警方也發射橡膠彈驅離違反宵禁的抗議民眾，布雷克的父母25日則出面呼籲，希望示威者冷靜，恢復和平示威。據警方指出，在連續3晚發生動亂後，已釀成2死1傷。

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    在抗議活動持續延燒之際，威斯康辛州長艾佛斯（Tony Evers，民主黨籍）就曾表示有意派遣更多國民兵，防止警民爆發衝突，除強調不能讓不公正、系統性的種族主義持續循環，也表示對於城市的破壞必須停止。川普27日在推特則發文表示，自己不會容忍搶掠、縱火、暴力及無法無天的事情發生在美國街頭，並指他在與艾佛斯討論後，其已同意接受聯邦支援，因此他將派出聯邦執法人員和國民兵前往威州，以恢復法治及社會秩序。

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

    美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件，威州城市基諾沙（Kenosha）也因此爆發多起警民衝突，以及民眾連日抗議的情況。（美聯社）

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