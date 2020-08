美威州連日動亂不止 川普派國民兵出動鎮暴

2020-08-27 07:35:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克(Jacob Blake)連開7槍、導致布雷克腰部以下癱瘓的事件,威州城市基諾沙(Kenosha)也因此爆發多起警民衝突,以及民眾連日抗議的情況,對此美國總統川普則表示,威州官員已接受聯邦執法單位的支援,因此將派國民兵前往基諾沙市「恢復法律和秩序!」

威州一名29歲非裔男子布雷克(Jacob Blake)23日遭警察從背後開槍射擊多次,雖緊急送醫但其律師25日表示,布雷克從腰部以下癱瘓,可能再也無法行走,該起事件傳開後引發當地示威者群起抗議,甚至傳出縱火及警民衝突等暴力抗爭。州長艾佛斯(Tony Evers,民主黨籍)為此宣布進入緊急狀態,警方也發射橡膠彈驅離違反宵禁的抗議民眾,布雷克的父母25日則出面呼籲,希望示威者冷靜,恢復和平示威。據警方指出,在連續3晚發生動亂後,已釀成2死1傷。

在抗議活動持續延燒之際,威斯康辛州長艾佛斯(Tony Evers,民主黨籍)就曾表示有意派遣更多國民兵,防止警民爆發衝突,除強調不能讓不公正、系統性的種族主義持續循環,也表示對於城市的破壞必須停止。川普27日在推特則發文表示,自己不會容忍搶掠、縱火、暴力及無法無天的事情發生在美國街頭,並指他在與艾佛斯討論後,其已同意接受聯邦支援,因此他將派出聯邦執法人員和國民兵前往威州,以恢復法治及社會秩序。

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...