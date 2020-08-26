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    大學生編地圖手殘 墨爾本冒出212層摩天大廈

    網友發現，《微軟飛行模擬2020》澳洲墨爾本地圖中出現相當突兀的212層超高大樓（畫面右側），現實中根本不存在，真實建物只有2層樓。（圖取自《微軟飛行模擬2020》）

    網友發現，《微軟飛行模擬2020》澳洲墨爾本地圖中出現相當突兀的212層超高大樓（畫面右側），現實中根本不存在，真實建物只有2層樓。（圖取自《微軟飛行模擬2020》）

    2020-08-26 22:42:46

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名大學生參與編輯「開放街圖」（OpenStreetMap），不料卻因「手殘」，輸入錯誤，讓地圖上的墨爾本街道出現1棟212層樓的摩天大廈，這景象最近在《微軟飛行模擬2020》中被人發現。

    綜合外媒報導，最近有網友發現《微軟飛行模擬2020》中的墨爾本竟出現1棟超高大廈，看起來與周遭環境格格不入，而現實中當地也沒有這棟大樓，瞬間引發熱議，其實這是大學生萊特（Nathan Wright）的無心之過，他去年為完成學校的作業，參與編輯「開放街圖」數據，卻失手釀錯。

    萊特指出，該棟212層樓的建築物，實際上只有2層樓，當時是第1次使用「開放街圖」的功能，沒想到因緣際會下能再度看見自己當時犯的錯誤。實際上，不少使用者在《微軟模擬飛行2020》中也看見其他不存在真實世界的場景，均為地圖編輯錯誤所致，包括義大利荒郊野地出現超高大樓、美國華盛頓紀念碑也變成大樓等。

    據了解，「開放街圖」是建構自由內容的網上地圖協作計劃，目標是創造內容自由且能讓所有人編輯的世界地圖，並能讓行動裝置導航使用，「開放街圖」結合微軟公司開發的Bing Maps航空攝影圖，相關景觀也被《微軟模擬飛行2020》所應用，使用者可在該軟體中使用飛機俯瞰各種地形、城市景觀。

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