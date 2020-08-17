闖上海復旦大學裸拍 正妹三點全露逛校園

2020-08-17 23:53:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海復旦大學號稱在亞洲享有極高聲譽，但近期卻遭裸拍正妹闖入產製三點全露的收費影片，該名正妹在校園大庭廣眾之下寬衣解帶，甚至進入教室拍片，影片在網路上瘋傳。

中國「A DensTinon Film」拍攝的「最新流出北京天使『XIZI』上海之旅復旦大學」影片，由1名臉部馬賽克、身材火辣且雙峰中間有刺青的女性擔任模特兒，進入上海復旦大學拍攝3點全露影片，片長5分19秒的影片開頭先顯示出上海城市景象，緊接著模特兒就在熙來攘往的校園內將身上外套脫下，裡面什麼也沒穿。

此外，該名女模特兒還在復旦大學操場、教室以及教學大樓的各個角落取景，將一絲不掛的身體呈現在鏡頭前，不少片段還將該校學生念書、自習、路過等狀況也一起剪入，行徑相當囂張，而完整版影片需要付費才能觀看，不過網路上也已經出現免費的盜版。

影片曝光後立刻引發中國網友強烈反彈，認為校園內不應該出現如此不雅的舉動，也有網友對此向中國有關單位逕行舉報，但影片依舊沒有被下架；台灣網友也對於影片感到不妥，呼籲各界看完影片後不要再轉傳，以免觸犯散布猥褻物品罪，吃上官司得不償失。

▼女子一絲不掛地在校園拍攝不雅影片，全程裸體，一路從學校操場、教室間、到教學樓等地方。

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