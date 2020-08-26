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    軍武新知》打造飛行汽車 美空軍高層觀看「迅捷頂尖者」飛行展示

    美國空軍高層20日參加了首次「電動垂直起降飛行」（eVTOL）的技術展示，為「飛行汽車」的成熟鋪路。（照片取自美國空軍）

    美國空軍高層20日參加了首次「電動垂直起降飛行」（eVTOL）的技術展示，為「飛行汽車」的成熟鋪路。（照片取自美國空軍）

    2020-08-26 14:46:22

    〔即時新聞／綜合報導〕創新能力是美軍保持全球第一軍隊的重要因素，美國空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）、空軍參謀長布朗上將（Charles Brown）和空軍總士官長巴斯（JoAnne Bass）等官員20日觀看了首次「電動垂直起降飛行」（eVTOL）的技術展示，為「飛行汽車」的成熟鋪路。

    根據美國空軍新聞稿，美國空軍高層、德州國民兵以及「AFWERX」計畫人員，20日在德州馬布里營地參加首次「迅捷頂尖者」（Agility Prime）的飛行展示。「AFWERX」是美國空軍主持的一項計畫，旨在發展新科技，讓創新企業家參與空軍計畫。

    該飛行器「Hexa」是由LIFT公司研製，由執行長察森（Matthew Chasen）駕駛，外型像是一架大型的無人機。LIFT公司是首批參與美空軍「迅捷頂尖者」計畫的公司之一。

    「迅捷頂尖者」於今年4月啟動，美國空軍部長巴雷特當時表示，這是一個具有全球影響力的計畫，雖然eVTOL飛行器看起來不像電影裡面的「飛行汽車」，但透過和各領域業者的合作，我們可以讓這種空中交通工具在美國變得普及。

    「AFWERX」計畫主管迪勒上校表示，現在有超過15家領先全球的飛機製造商正在申請加入「迅捷頂尖者」，許多家廠商已經正式簽約。此次飛行是眾多技術展示和短期飛行測試的第一步，旨在降低其技術風險，為2023年的部署做好準備。

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