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    軍武新知》人類與AI對決！ 美軍8月下旬舉行F-16模擬戰

    美國國防高等研究計劃署（DARPA）日前宣布，8月下旬將舉行一場AI與F-16戰機飛行員的模擬戰，以增加人類對AI系統的信任感。（法新社）

    美國國防高等研究計劃署（DARPA）日前宣布，8月下旬將舉行一場AI與F-16戰機飛行員的模擬戰，以增加人類對AI系統的信任感。（法新社）

    2020-08-10 12:20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，各國都在研究如何將人工智慧（AI）應用在未來戰場，例如美國的「忠誠僚機」計畫，即研發能與真人飛行員協同作戰的無人戰機。美國國防高等研究計劃署（DARPA）日前宣布，8月下旬將舉行一場AI與F-16真人飛行員的模擬戰，如果順利，將讓美國空軍對未來的AI「同袍」更具信心。

    根據《C4ISRNET》報導，這場模擬戰是DARPA主導的「阿爾發纏鬥」試驗（Alpha Dogfight）的第3場，也是最後一場比賽。由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係，比賽由駕駛真正的F-16戰機，改到模擬世界中進行。

    報導指出，這項比賽也是DARPA的「空戰進化計畫」（ACE）中的一部分，該計畫於2019年啟動，目的在於實現空戰的自動化，以及提高人類對AI系統的信任感，增強人機協同作戰的能力。

    這場比賽在8月18日至20日舉行，過程均使用F-16戰機，第一天由去年入選的8支團隊，分別為Aurora飛行科學、EpiSys科學、喬治亞理工學院、Heron系統、洛克希德馬丁、Perspecta實驗室、PhysicsAI和Soar科技，對戰由約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室開發的AI系統。之後，8支團隊會進行循環賽和4強淘汰賽，最後的勝者將與人類飛行員對戰。

    在DARPA戰略科技辦公室工作，負責ACE計畫的Dan Javorsek空軍上校表示，不論是人類還是AI贏得了比賽，這場試驗的目的皆在於增加人類對AI的信任。如果AI贏得了F-16飛行員的尊敬，將在人機協同空戰中邁出重要的一步，這也是ACE計畫的目標。

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