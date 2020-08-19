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    軍武新知》美國防部訓練AI 《當個創世神》成研究平台

    美國國防高等研究計劃署（DARPA）為了研究AI在未來戰場上的潛力，計畫透過當紅的沙盒遊戲《當個創世神》，來探索人類與AI協作的模式。圖僅示意。（彭博）

    美國國防高等研究計劃署（DARPA）為了研究AI在未來戰場上的潛力，計畫透過當紅的沙盒遊戲《當個創世神》，來探索人類與AI協作的模式。圖僅示意。（彭博）

    2020-08-19 15:50:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍透過電子遊戲或虛擬實境（VR）協助人員訓練已不算是新鮮的事，但用來訓練人工智慧（AI）可能還是頭一遭。美國國防高等研究計劃署（DARPA）為了研究AI在未來戰場上的潛力，計畫透過當紅的沙盒遊戲《當個創世神》（Minecraft），來探索人類與AI協作的模式。

    根據《Breaking Defense》網站報導，在美國國防部的構想下，AI在未來將會擔任美軍人員作戰時的輔助角色，例如「忠誠僚機」計畫，讓搭載AI無人機協助真人飛行員執行任務，或是士兵在射擊時，使用AI瞄準系統，提升命中率；除了在前線，AI也可以參與制定攻擊計畫、後勤補給等繁雜的參謀事務，在未來橫跨陸、海、空、網路和太空領域的「聯合全領域作戰」上，AI將扮演非常重要的角色。

    但要實現上述概念，AI必須具備可信賴的能力，以及建立和人類官兵有效溝通的模式，才能應付瞬息萬變的戰場。因此DARPA與位在麻薩諸塞州的Aptima公司合作，進行「可能任務調適性分配」計畫（ADAPT），探索人機協同作戰的可能性。

    《當個創世神》擁有極高的自由度，允許多人一同探索、建造遊戲地圖和場景，打造不同的任務目標，並且《當個創世神》開放原始碼，Aptima公司可以在遊戲中插入客製的智慧型代理（AI agent），在模擬真實世界的關卡中，觀摩人類玩家的行為，進一步分析出人類與AI的合作模式，再發出任務指示。AI如果能理解人類做決策時背後的邏輯，並推算出可能的發展，將成為指揮官在戰場時的「超級副手」。

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