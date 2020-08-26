港版國安法》寒蟬效應發酵 香港文創工作者選擇噤聲或離開

中國強推「港版國安法」，儘管香港政府一再聲稱該法不會影響大多數人，但「寒蟬效應」已經發酵，一些香港文創工作者開始「自我審查」，另一些文創工作者則將其作品藏到國外，甚至計畫離開這座城市。其為政治漫畫家阿杜和他的作品。（路透）

2020-08-26 11:55:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國強推「港版國安法」，意圖讓香港民主人士噤聲，儘管香港政府一再聲稱該法不會影響大多數人，但「寒蟬效應」已經發酵，一些香港文創工作者開始「自我審查」，另一些文創工作者則將其作品藏到國外，甚至計畫離開這座城市。

根據《路透》報導，「港版國安法」於今年6月底通過，將分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力4項罪名入法，最重可判處終身監禁。外界批評，該法違背《中英聯合聲明》裡中國做出的承諾，破壞了香港自治和自由。

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雖然香港特首林鄭月娥等港府官員一再保證「港版國安法」不會針對多數市民，但其引發「白色恐怖」已在日常生活各領域中顯現，民主人士的著作在圖書館被下架、商店拆除了以抗爭為主題的裝飾品、反國歌等抗議活動在校內被禁止。近2000名香港及國際文創工作者聯署聲明表示，該法形塑了「恐懼和自我審查的氣氛」。

插畫家柳廣成最近暫停民主運動主題的創作，將工作重心轉移到了搬家上，以保護好自己的人身安全。柳廣成說，一旦離開香港，他將繼續畫畫，但他沒有透露要搬到何處。

另一位插畫家盧樂謙則將他的作品運出海外，其中包含一幅印有「Recapture Hong Kong」（奪回香港）的黃色旗幟，保管在歐洲某個博物館，盧樂謙拒絕透露地點，表示「擔心作品會被扣押」。

一位名叫Childe Abaddon的藝術家在「港版國安法」實行幾個月前，出版了《聲音》（Voices），這是一本抗爭活動的作品合集，他表示「這本書賣得很好，但我們不會考慮再版。」

上個月，《明報周刊》刪除了其政治漫畫專欄，該插畫家的筆名是阿杜，他表示「你必須決斷自己價值觀靠向哪邊，你可能隨時會被捕，或者後悔自己做的不足，對社會產生不了影響」。因為敏感性，阿杜拒絕透露他的價值觀。在國安法實行前，《明報周刊》的專欄可以觸及中國禁忌的主題，包含六四天安門事件。

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