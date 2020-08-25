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    遊戲預告出現1秒「六四畫面」 黃之鋒：上市後一定大力支持！

    《決勝時刻》系列近期推出新作「黑色行動：冷戰」預告片，黃之鋒提到，屆時此作品上市之後他一定大力支持，並會在線上進行遊戲直播。（圖擷取自黃之鋒臉書）

    《決勝時刻》系列近期推出新作「黑色行動：冷戰」預告片，黃之鋒提到，屆時此作品上市之後他一定大力支持，並會在線上進行遊戲直播。（圖擷取自黃之鋒臉書）

    2020-08-25 13:56:30

    〔即時新聞／綜合報導〕知名射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）系列近期推出新作「黑色行動：冷戰」的預告片，卻被眼尖的中國網友發現在片中有1秒的「六四天安門」群眾抗議片段，引起中國網友群情激憤。而前香港眾志秘書長黃之鋒在臉書提到，到時候此作品上市之後他一定大力支持，並會在線上進行遊戲直播。

    《決勝時刻》日前官方釋出名為「了解你的歷史」的2分鐘預告片，該影片以大量歷史事件影片剪輯而成，在影片1分05秒到1分06秒間，則是出現在中國「六四天安門」群眾抗議的片段，讓中國網友十分不滿。

    黃之鋒指出，事件曝光後，中共機關迅速封殺此預告片，廠商也必須在刪減畫面後才能繼續宣傳，如此也反映中共無孔不入的審查，就連1秒的歷史真相也容不下。黃之鋒也提到一個巧合，指出《決勝時刻》開發商便是動視暴雪就是去年曾將高喊「光復香港，時代革命」的香港選手Blitzchung沒收獎金及禁賽的廠商。

    黃之鋒表示，當時的事件引起國際極大關注，世界各地玩家和電競選手也都對此抗議，甚至抵制遊戲，暴雪總裁布拉克（J. Allen Brack）也因此公開承認處理事件手法不妥當，向玩家道歉並負責，承諾今後會保護玩家的言論自由。

    黃之鋒強調，未來《決勝時刻》推出新作後他一定大力支持，並會進行線上直播，如果中國小粉紅玻璃心到這個地步，倒不如將《決勝時刻》全系列作全部下架。黃之鋒最後則說：「姑且看看最終中共當局會如何應對，會否真的重演《動森》下架事件？我們拭目以待。」

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