遭左報指潛逃離港 張崑陽發畢業照在港大打卡！

前「民間外交網絡」發言人張崑陽確切行蹤不確定，但24日晚間在臉書上分享自己的畢業照，並將打卡地點設在香港大學陸佑堂。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-08-25 19:27:42

〔即時新聞／綜合報導〕前「民間外交網絡」發言人張崑陽本月14日透露自己遭人跟蹤，並懷疑是國安處人員。之後香港左報《文匯報》及《大公報》先後聲稱有知情人士爆料指張崑陽已潛逃英國和台灣，對此張崑陽本人一直未出現交代行蹤。就在24日晚間，張崑陽在臉書發文表示自己已向香港大學提交畢業論文，還分享了畢業照，打卡地點設在港大的「陸佑堂」。

親中港媒《文匯報》17日聲稱張崑陽已經潛逃英國，並和香港眾志創黨主席羅冠聰見面，隨後被羅冠聰打臉，還嗆聲「大公文匯傳媒集團」9成以上報導都是炒作假新聞！之後同集團的《大公報》18日又改口稱「張崑陽躲在台灣」。

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雖然左報的消息難以讓人相信，但張崑陽也沒有出面闢謠、交代行蹤，讓外界支持者相當關心。就在24日晚間，張崑陽在臉書上表示自己已提交畢業論文，雖然還是沒有明言自己身在何處，但他上傳自己在香港大學拍攝的紀念照片，還將打卡地點標註在港大陸佑堂。雖然這些無法確定張崑陽本人就在香港，但也讓不少支持者留言表示希望張崑陽好好保重自己！

張崑陽在文中表示自己的論文主要是在論述本土主義及民族主義在香港發展的軌跡，其指導教授也十分讚賞他的論文，並鼓勵張崑陽可以去試試將論文刊登在著名學術期刊《China Quarterly》。張崑陽指出，香港有不少東西值得研究，希望學術界可以越來越重視香港的研究價值，「令『香港』成為一門學問，走出國際。」

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