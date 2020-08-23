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    又爆新疫情！中國493人集體感染「志賀氏菌」

    2020-08-23 20:32:27
    中國安徽爆發民眾集體感染志賀氏桿菌。中國醫院示意圖。（美聯社檔案照）

    中國安徽爆發民眾集體感染志賀氏桿菌。中國醫院示意圖。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國2020年疾病四起，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，安徽省壽縣又傳出發生493人集體感染「志賀氏菌」的疫情，當局立刻展開清查作業，要調查感染源頭。

    今年以來，中國境內已經接連發生武漢肺炎、鼠疫、新布尼亞病毒等疾病疫情，安徽省壽縣人民政府今天晚間6點26分在微博官方帳號發布訊息，8月20日以來，壽縣保義鎮已經共出現493名居民有發燒、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，引發當局高度關注，立刻成立工作小組進行治療。

    壽縣人民政府提到，當地縣醫院、縣中醫院目前收治289名病患 ，但未提及其餘204人下落，不過，官方強調，被收治的病人病情普遍得到好轉，部分病人甚至已治癒出院，省、市、縣三方聯合調查組初步調查顯示，「判定為志賀氏菌感染所引起」。

    衛生福利部指出，志賀氏菌感染所引起的急性腸道疾病為「桿菌性痢疾」，病原體可耐酸性，只要10到100個病原體即可致病。（衛福部提供）

    衛生福利部指出，志賀氏菌感染所引起的急性腸道疾病為「桿菌性痢疾」，病原體可耐酸性，只要10到100個病原體即可致病。（衛福部提供）

    台灣衛生福利部指出，志賀氏菌是1種桿菌，感染所引起的急性腸道疾病為「桿菌性痢疾」，病原體可耐酸性，只要10到100個病原體即可致病。分佈於全球，在熱帶、亞熱帶地區為地方性流行病。群聚感染常發生在擁擠或可能接觸排泄物之處，如：監獄、托兒所、療養院、難民營及有男男間性行為者。在自來水不普及或環境衛生條件較差的地區特別容易引起流行，污染的飲水或食物也常引起地區性大規模的流行。

    由於安徽省壽縣靠近洪災頻傳的長江下游處，目前不知是否因水質變差而爆發志賀氏桿菌群聚感染，有當地民眾表示飲用水發黑 ，壽縣人民政府強調，為防止水體感染，保義鎮自來水廠已於8月21日關閉，有關處置工作正在進一步進行中。

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