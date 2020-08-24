解放軍演習畫面曝光！美記者：中國艦隊展現絕望

2020-08-24 01:01:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方近期頻發航行警告，在南海、東海、渤海展開軍演，美國知名軍事記者大衛．艾克斯（David Axe）在《富比士》刊文指出，近期注意到解放軍竟將商船改造成軍事用船，他認為：「中國艦隊展現了創意——或是絕望。」

中國《央視軍事》本月19日釋出第71集團軍某陸航旅在黃海海域組織多機型訓練，包含海上補給線演訓，在船上指揮員引導下，中國直-8、武直-19飛行員依據海識訊息和船體方位，迅速調整飛行姿態，成功登上船艦，艦上人員立刻對直升機進行油料、彈藥補充，隨後直升機聽令起飛，再度投入戰場。

《央視軍事》釋出的影片中，解放軍使用的是民用半潛式重載船「振華28號」，台灣海軍中校湯中龍在今年6月於《作戰研究》中指出，中共海軍首艘半潜船「東海島號（舷號868），是在2015年7月加入中共海軍，半潛船雖不像軍艦能裝置武器、具有攻擊能力，但因具有獨特的性能與廣泛的用途，因此成為世界各國爭相研發、建造的新式船舶。

大衛．艾克斯說，北京幾十年來一直租用或借用商船，作為擴大其兩棲艦隊的便捷方法，開戰時可以迅速徵用數百艘有用的船隻，在直升機演習中，「振華28號」似乎是臨時飛行甲板，但不曉得解放軍花了多少時間才將船的甲板配置完成，中方正忙著打造75型突擊艦，可能會有台海、南海軍事用途，而目前看起來像「振華28號」這樣的船隻可能也會派上用場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法