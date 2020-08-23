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    英國醫學家警告：武漢肺炎將永遠和人類同在

    英國醫學家馬克爵士表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）將以某種形式永遠與人類同在。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（美聯社）

    英國醫學家馬克爵士表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）將以某種形式永遠與人類同在。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（美聯社）

    2020-08-23 15:51:49

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近日表示，他希望能在2年內結束武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，但英國醫學家、緊急狀況科學諮詢小組成員之一的馬克爵士（Mark Walport，Sir Mark）透露，武漢肺炎將以某種形式永遠與人類同在。

    《BBC》報導，譚德塞認為，1918年的西班牙流感花了2年時間才解決，但如今醫學技術的進步可以讓全球在更短的時間內處理新型冠狀病毒。西班牙流感當年至少造成5000萬人喪生，而武漢肺炎迄今為止已累計將近2300萬人染疫、80萬人死亡。

    不過，馬克爵士指出，現今世界的人口和旅遊密集程度遠大於1918年，代表著新型冠狀病毒很容易傳播，為了控制大流行疫情，需要展開全球性的疫苗接種，但和可以透過疫苗根除的天花等疾病不一樣，新型冠狀病毒不會消失。

    馬克爵士說，新型冠狀病毒將以某種形式永久和人類同在，幾乎可以肯定人們需要反覆地接種疫苗，就像流行性感冒那樣。

    馬克爵士警告，武漢肺炎可能會再次失控，而最近幾週歐洲國家的病例確實有所增加，一些曾成功遏制疫情的地方已出現感染率上升的跡象。

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