川普頻出招阻通訊投票 裴洛西籲選民「勇敢投票」

美國眾議院議長裴洛西呼籲選民無視川普的威脅，在總統大選時勇敢投票。（彭博）

2020-08-23 13:57:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）多次公開反對通訊投票，並揚言將實施措施阻止通訊投票，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）22日譴責總統川普試圖「恐嚇選民、壓制投票行為」，呼籲民眾「忽視川普的言論」，勇敢投票。

綜合外媒報導，民主黨曾多次指控，川普散佈關於通訊投票的錯誤資訊，試圖破壞11月的總統大選。日前建議派遣執法人員到投票所監管的行為，也被民主黨批評是加強壓制選民的策略。眾議院22日通過法案，為美國郵政署（USPS）提供250億美元（約新台幣7350億元）的預算。

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裴洛西在國會表示，選民應「無視」川普的威脅，因為川普的言論旨在壓制投票行動。裴洛西指出，川普這些行動只為了恐嚇民眾，川普政府計畫透過移民暨海關執法局（ICE）人員或其他執法機構，嚇唬選民。裴洛西強調，這是相當可怕策略，但也呼籲民眾直接忽視。

川普則推文怒批，民主黨強行通過法案，只是一場浪費錢的騙局。眾議院22日以257票對150票通過預算案，為郵政署提供250億美元（約新台幣7350億元），阻止有關單位以節省成本為由，刪減人力、郵務資源，法案將送往參議院審議。

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