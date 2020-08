美郵政署示警部分選票恐無法即時送達 川普爆反對郵寄投票再受批評

2020-08-15 13:10:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選將在今年11月3日登場,受到武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,今年郵寄投票人數預計將創紀錄;對此,美國郵政署(United States Postal Service)在致多州的信件中指出,囿於各州州法時限規定,不能保證每張選票都能準時送到。對此,川普則表態反對郵寄投票,因此正在阻止提供USPS額外資金來解決選舉問題,同時他也多次指控,郵寄投票恐使其對手、民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)從舞弊中獲利,此言論也再度引發對手陣營批評。

根據《BBC》報導,USPS於今年6月時致函美國各州,信內警告,某些州的截止時限規定過短,與郵政署的作業標準不符,該單位不能保證每一張郵寄選票都能在計票截止之前及時送到。據外媒統計,最少有15個州都收到了這封信,其中包括賓州、佛州和密西根。

以賓州為例,據該州州法,郵寄投票必須在11月3日晚間8時之前寄達選務機關,才能算為有效票,但州法也限制選民在投票前一週才能提出郵寄投票申請,對此,USPS方面對過短的作業流程示警;USPS法律顧問馬歇爾(Thomas Marshall)表示,賓州州法與USPS的作業流程不符,恐怕導致選票無法及時送到並算數。

對此,賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)在週四向賓州法院陳情,同時也公開了這封USPS來函,她要求法院同意選務機關延長收票日期,讓在11月3日投票日結束後3日內寄達的選票都列為有效票。

USPS長期背負債務問題,欠債金額約1600億美元。針對郵寄投票一事,部分輿論批評支持美國總統川普的郵政署負責人故意放慢送件速度,但川普本人在週四表態自己反對郵寄投票,同時指出自己正在阻止提供USPS額外資金,來解決寄送選票的問題。川普多次表示,郵寄投票可能會產生舞弊情形,使拜登獲利;然而郵政專家澄清,這套包括川普及美國軍方都在使用的郵寄選票系統是安全的,不會被篡改。

美國政治類網絡媒體Axios與在線調查服務公司SurveyMonkey一項調查顯示,共和黨選民有4分之3計劃親自投票,而民主黨選民則有一半以上計劃使用郵寄投票。

川普此言自然引發民主黨陣營批評;美國前總統歐巴馬(Barack Obama)評論川普「企圖破壞選舉(attempts to undermine the election)」,並在推特上批評,川普政府「比起壓制疫情,更關心壓制投票」。美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)、參議員舒默(Chuck Schumer)則呼籲川普停止對郵政的「攻擊」,並「允許2020大選在沒有他(川普)的破壞策略下進行」。

Everyone depends on the USPS. Seniors for their Social Security, veterans for their prescriptions, small businesses trying to keep their doors open. They can't be collateral damage for an administration more concerned with suppressing the vote than suppressing a virus.