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    美郵政署示警部分選票恐無法即時送達 川普爆反對郵寄投票再受批評

    美國郵政署（United States Postal Service）在致多州的信件中指出，囿於各州州法時限規定，不能保證每張選票都能準時送到。圖為賓州的一處郵筒。（路透）

    美國郵政署（United States Postal Service）在致多州的信件中指出，囿於各州州法時限規定，不能保證每張選票都能準時送到。圖為賓州的一處郵筒。（路透）

    2020-08-15 13:10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在今年11月3日登場，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年郵寄投票人數預計將創紀錄；對此，美國郵政署（United States Postal Service）在致多州的信件中指出，囿於各州州法時限規定，不能保證每張選票都能準時送到。對此，川普則表態反對郵寄投票，因此正在阻止提供USPS額外資金來解決選舉問題，同時他也多次指控，郵寄投票恐使其對手、民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）從舞弊中獲利，此言論也再度引發對手陣營批評。

    根據《BBC》報導，USPS於今年6月時致函美國各州，信內警告，某些州的截止時限規定過短，與郵政署的作業標準不符，該單位不能保證每一張郵寄選票都能在計票截止之前及時送到。據外媒統計，最少有15個州都收到了這封信，其中包括賓州、佛州和密西根。

    以賓州為例，據該州州法，郵寄投票必須在11月3日晚間8時之前寄達選務機關，才能算為有效票，但州法也限制選民在投票前一週才能提出郵寄投票申請，對此，USPS方面對過短的作業流程示警；USPS法律顧問馬歇爾（Thomas Marshall）表示，賓州州法與USPS的作業流程不符，恐怕導致選票無法及時送到並算數。

    對此，賓州州務卿波克瓦（Kathy Boockvar）在週四向賓州法院陳情，同時也公開了這封USPS來函，她要求法院同意選務機關延長收票日期，讓在11月3日投票日結束後3日內寄達的選票都列為有效票。

    USPS長期背負債務問題，欠債金額約1600億美元。針對郵寄投票一事，部分輿論批評支持美國總統川普的郵政署負責人故意放慢送件速度，但川普本人在週四表態自己反對郵寄投票，同時指出自己正在阻止提供USPS額外資金，來解決寄送選票的問題。川普多次表示，郵寄投票可能會產生舞弊情形，使拜登獲利；然而郵政專家澄清，這套包括川普及美國軍方都在使用的郵寄選票系統是安全的，不會被篡改。

    美國政治類網絡媒體Axios與在線調查服務公司SurveyMonkey一項調查顯示，共和黨選民有4分之3計劃親自投票，而民主黨選民則有一半以上計劃使用郵寄投票。

    川普此言自然引發民主黨陣營批評；美國前總統歐巴馬（Barack Obama）評論川普「企圖破壞選舉（attempts to undermine the election）」，並在推特上批評，川普政府「比起壓制疫情，更關心壓制投票」。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議員舒默（Chuck Schumer）則呼籲川普停止對郵政的「攻擊」，並「允許2020大選在沒有他（川普）的破壞策略下進行」。

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