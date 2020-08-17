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    川普擬阻礙通訊投票 裴洛西急復會推動保護法案

    美國眾議院議長裴洛西16日呼籲眾議員盡速返回華府，針對一項保護郵政服務的法案進行表決。（法新社）

    美國眾議院議長裴洛西16日呼籲眾議員盡速返回華府，針對一項保護郵政服務的法案進行表決。（法新社）

    2020-08-17 16:24:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選11月登場，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，預計將有一半以上的民眾，需要仰賴通訊投票。兩黨對於「通訊投票」議題仍爭論不休，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）16日呼籲眾議員重返華府，針對美國郵政署（USPS）危機再次召開會議推動緊急立法，防止白宮阻擋通訊投票。

    綜合外媒報導，裴洛西16日晚間表示，在疫情期間，郵政系統是選舉的關鍵，民眾的性命、生計和民主卻受到總統的威脅。裴洛西強調，預計將在本週復會，呼籲議員盡速返回華府，針對一項保護郵政服務的法案進行表決。

    總統川普（Donald Trump）曾多次公開反對「通訊投票」，郵政署則在日前警告，部分選票恐無法即時送達。新任署長德喬伊（Louis DeJoy）更以節省成本為由，大舉改革郵政運作、減少郵政人員工時、撤除大量路邊郵筒，導致郵務處理速度變慢。

    裴洛西表示，川普試圖透過操縱郵政系統以破壞選舉，並怒批德喬伊是川普的「幫兇」，透過改變郵局制度，延遲郵件投遞。裴洛西呼籲在週二（18日）採取行動，強調美國民眾不必在健康和投票權之間做選擇。

    民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）16日接受採防時也表示，川普多次攻擊通訊投票，並刪減郵政署資金等相關行為，構成「美國民主的危機」。

    裴洛西和多名民主黨員也共同呼籲，德喬伊和郵政署主席鄧肯（Robert Duncan）出席24日眾議院監督委員會的聽證會。據報導，這場聽證會將會調查全美近期被拆除的郵筒和分類機。

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