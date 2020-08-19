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    避免延誤郵寄投票 美郵政署長宣布暫緩新措施

    美國新任郵政署長德喬伊18日宣布暫緩改變郵務的措施，直到11月3日總統大選後，避免對郵寄投票產生任何影響。（美聯社）

    美國新任郵政署長德喬伊18日宣布暫緩改變郵務的措施，直到11月3日總統大選後，避免對郵寄投票產生任何影響。（美聯社）

    2020-08-19 12:16:07

    〔即時新聞／綜合報導〕在民主黨人的強烈反彈下，美國新任郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）18日宣布暫緩改變郵務的措施，直到11月3日總統大選後，試圖平息近期美國政壇最激烈的爭議。

    綜合外媒報導，美國總統川普多次抨擊郵寄投票可能造成選舉舞弊，加上德喬伊實施一連串刪減成本的新措施，有延誤到總統大選計票的疑慮，被民主黨人抨擊是在幫助川普連任，並且大動作地回應，而眾議院議長裴洛西呼籲各地的民主黨籍議員返回華府，通過一項保護郵政業務的新法案。

    鑒於美國郵政署虧損嚴重，新任署長德喬伊推動多項刪減成本的措施，包含減少郵政人員的加班時間上限、拆除路邊郵筒、限制郵件額外的運輸里程，以及新的郵件分類和發送規則，但這也降低了郵件運送的速度。

    由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，預料採用郵寄投票的美國選民人數會創下新高，但郵政署先前表示，無法確保所有郵寄投票，都可以及時送達選務部門計票，引起輿論譁然，加上川普多次聲稱郵寄投票將造成選舉舞弊，使圍繞在郵政署的爭議越滾越大。

    面對強大的壓力，德喬伊終於在18日宣布暫緩新措施，稱這是避免對郵寄投票產生任何影響。川普和白宮強調，未曾介入或指示德喬伊的改革措施。美國郵政人員工會主席戴蒙德斯坦則表示，贊成暫緩新措施的決定，但郵政署仍迫切需要250億美元的紓困，以緩解疫情帶來的衝擊。

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