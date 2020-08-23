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    西非政要會面馬利軍政府 代表團：談判進展樂觀

    西非代表團22日飛抵馬利，與軍政府進行調解會議。（美聯社）

    西非代表團22日飛抵馬利，與軍政府進行調解會議。（美聯社）

    2020-08-23 10:30:48

    〔即時新聞／綜合報導〕西非國家馬利日前發生軍事政變，總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）被迫辭職，引起各國關注，西非代表團22日飛抵馬利，與軍政府進行調解會議，盡速推動恢復民治。會後西非代表也對談判表示樂觀，並提到進展相當順利。

    綜合外媒報導，會談代表團由西非國家經濟共同體（ECOWAS）組成，代表團長、奈及利亞前總統喬納森（Goodluck Jonathan）表示，協商期間與19日宣布擔任軍政府主席的上校戈塔（Assimi Goita）會面，也見到被挾持的凱塔。喬納森補充，凱塔狀況良好，會談的進展也相當順利。

    馬利叛軍18日發動政變，拘捕總統凱塔和總理席斯（Boubou Cisse）皆遭到叛軍挾持，引起歐盟、西非國家經濟共同體的關注和譴責。西非各國呼籲馬利盡速恢復凱塔的職權，強調代表團的訪問旨在協助馬利「立即恢復憲法秩序」，並表明，若是代表團與軍政府的談判失敗，預計將會對馬利進行軍事干預。

    西非國家經濟共同體理事會主席布勞（Jean-Claude Kassi Brou）22日稍晚表示，會談在非常開放的氣氛中進行，代表團能感受到馬利想要向前進的渴望。軍政府發言人瓦格（Ismael Wague）也表示，會談進行得相當順利。

    馬利軍政府消息人士表示，西非代表團留下了「好印象」，儘管許多國家堅決譴責軍政府政變，仍有部分國家元首正努力緩解國內緊張局勢，尋求和平解方案，軍政府也願意進行討論。

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